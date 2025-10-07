Reforma administrației locale, testul de coeziune al coaliției într-o ședință cu scântei

Premierul Ilie Bolojan cere o reducere reală a aparatului bugetar din administrația locală, dar PSD și UDMR se opun concedierilor. Coaliția de guvernare se reunește marți pentru o decizie finală asupra reformei, într-o ședință tensionată la Palatul Victoria, notează Mediafax.

Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR are marți, de la ora 14:00, o ședință crucială la Palatul Victoria. Pe masa discuțiilor se află proiectul de reformă a administrației locale, un pachet de măsuri propus de premierul Ilie Bolojan pentru reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea aparatului bugetar.

Este, practic, momentul decisiv în care partidele trebuie să stabilească câte mii de posturi vor fi tăiate din primării, consilii județene și instituțiile subordonate.

Propunerea Bolojan prevede o reducere între 10% și 15% din numărul total al angajaților din administrația locală, dar planul se lovește de opoziția PSD și UDMR, care refuză disponibilizările în masă.

Premierul Ilie Bolojan a lansat, încă de acum două luni, ideea unei reforme structurale care să elimine suprapopularea din aparatul local. El a acuzat în mod deschis „rețelele de sinecuri politice” create în ultimii ani în primării și consilii județene, susținând că acestea reprezintă una dintre cauzele majore ale deficitului bugetar-record.

„Nu putem reduce deficitul doar prin tăieri de investiții. Avem nevoie de o administrație mai mică, mai suplă și mai eficientă. Fiecare primărie trebuie să funcționeze cu personalul de care are realmente nevoie, nu cu liste întregi de posturi create politic”, a afirmat Bolojan în mai multe apariții publice.

Premierul a respins propunerile PSD și UDMR de a înlocui concedierile cu scăderi temporare ale bugetelor locale. Bolojan consideră că această metodă „nu poate fi controlată” și „nu rezolvă problema de fond”, întrucât primarii pot acoperi reducerea de buget prin creșteri de taxe locale sau alte artificii contabile.

În replică, PSD a venit cu o variantă proprie de reformă, una care evită confruntarea directă cu primarii săi.

Liderii social-democrați Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au prezentat luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care vor merge în coaliție.

„Suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate”, a declarat Olguța Vasilescu.

Ea a explicat că partidul propune un mecanism „autonom”, care le-ar permite primarilor și șefilor de consilii județene să aleagă între două variante: – reducerea numărului de posturi; – reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

„Vrem ca ordonatorii de credite să decidă singuri ce variantă aplică. Nu putem aplica aceleași criterii unui oraș cu 200.000 de locuitori și altuia cu 400.000”, a spus vicepreședinta PSD.

Surse din interiorul coaliției susțin că premierul Bolojan consideră această formulă „o cosmetizare a sistemului actual”, care nu va produce economii reale.

Executivul vrea o reducere clară, măsurabilă, a numărului de posturi ocupate, nu doar o ajustare bugetară care lasă loc de interpretări.

„Reducerea cheltuielilor fără reducerea oamenilor e doar o amânare a problemei. Administrația locală are în continuare un număr uriaș de posturi nejustificate, iar banii publici sunt direcționați în susținerea lor”, au declarat surse apropiate Guvernului pentru Mediafax.

Premierul ar fi transmis liderilor de partid că „este momentul să se termine cu funcțiile de partid din primării” și că reforma nu trebuie blocată de calcule electorale.

Președintele Nicușor Dan a intervenit anterior ca mediator între premier și liderii PSD-UDMR, dar discuțiile de la Cotroceni nu au produs un acord.

Șeful statului a cerut atunci o „reformă realistă, care să nu afecteze serviciile publice esențiale”, însă nu a impus o soluție concretă.

De altfel, Nicușor Dan a menținut o poziție echilibrată, sprijinind nevoia de eficientizare, dar avertizând că „reducerea personalului trebuie să țină cont de diferențele teritoriale și de nivelul de dezvoltare”.

În paralel cu dezbaterile despre concedieri, PSD cere și modificarea OUG 52/2025, adoptată recent de Guvern.

Olguța Vasilescu susține că ordonanța „blochează activitatea primăriilor”, prin interdicțiile de a face reparații, studii de fezabilitate și cheltuieli administrative.

„Nu mai putem face reparații de drumuri, de școli, de spitale. Nu putem nici măcar pregăti drumurile pentru iarnă. Este o aberație care trebuie corectată”, a declarat primarul Craiovei.

Ea a avertizat că, în forma actuală, ordonanța „paralizează investițiile locale și pune în pericol absorbția fondurilor europene”, întrucât interzice elaborarea studiilor necesare proiectelor POR.

Sursele Mediafax insistă pe faptul că ședința de marți va fi una tensionată. Premierul Ilie Bolojan vrea să implementeze varianta reducerii efective de personal, în timp ce PSD, susținut de UDMR, vrea o formulă mai blândă, care să protejeze electoratul local.

Dacă nu se ajunge la o decizie comună, reforma ar putea fi amânată până după rectificarea bugetară din noiembrie.

Liberalii consideră însă că o nouă amânare ar submina credibilitatea Guvernului în fața Comisiei Europene, care cere măsuri concrete de reducere a cheltuielilor publice până la sfârșitul anului.