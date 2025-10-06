PNL susține varianta premierului Bolojan privind reforma administrației: între 9.000 și 13.000 de funcționari disponibiliza

Secretarul de stat în Ministerul Justiției, liberalul Ioan Turc, a declarat luni că PNL va susține în coaliție varianta propusă de premierul Ilie Bolojan privind reforma administrației. „Nu putem cere oamenilor să strângă cureaua, să majorăm cu 70% impozitul pe proprietate, pentru ca acești bani să fie tocați de o administrație ineficientă”, a afirmat Turc, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Ioan Turc a mai spus că PNL va merge pe varianta premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației locale, care presupune reducerea numărului de angajați din aparatul de stat între 9.000 și 13.000 de persoane.

„Plecăm de la următoarea constatare: în 1990, această țară avea aproximativ 23 de milioane de locuitori. După ultimul recensământ, avem sub 19 milioane de locuitori. În aceste condiții, în loc ca numărul celor care lucrează în aparatul de stat, fie că discutăm despre administrația publică locală sau centrală, să scadă, acesta a crescut de la an la an. În condițiile în care am avut și investiții masive în digitalizare, iar aproape fiecare primar de municipiu sau președinte de Consiliu Județean spune că a debirocratizat, nu putem continua în acest fel”, a spus Turc.

Fostul primar al Bistriței a adăugat că problema eficienței administrației nu se rezolvă „prin discuții la nesfârșit sau prin pasivitate”. El a precizat că reforma este necesară și pentru stabilitatea financiară, având în vedere că datoria publică a depășit 57% din PIB: „Nu putem cere oamenilor să strângă cureaua, să majorăm cu 70% impozitul pe proprietate, pentru ca acești bani să fie tocați de o administrație ineficientă”. Ioan Turc a mai spus că reformele trebuie susținute de întreaga coaliție. „Nu se mai poate în acest mod. Dacă vor înțelege toți cei din coaliție acest lucru, bine. Dacă nu, înseamnă că mergem într-o direcție absolut greșită”, a concluzionat secretarul de stat.