Grindeanu: Pachetul 3 trebuie să includă relansarea economică. PSD pune condiții pentru Primăria Capitalei

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că pachetul 3 de măsuri fiscale, care vizează administraţia locală și centrală, trebuie să includă și propunerile pentru relansarea economică. Aceste propuneri vor fi transmise marți partenerilor de coaliție.

„Pachetul 3 ar trebui să conţină, din perspectiva noastră, administraţia locală, administraţie centrală şi, bineînţeles, ceea ce mâine vom transmite partenerilor de coaliţie, propunerile noastre pe relansarea economică, anunțat de noi de ceva vreme public”, a afirmat Grindeanu după ședința Biroului Politic Naţional al PSD.

Grindeanu a mai spus că este obligatoriu, din perspectiva social-democraților, ca acest pachet să includă atât partea administrativă, cât și măsuri de relansare economică.

Grindeanu a mai declarat că social-democrații își mențin poziția privind alegerile pentru Primăria Capitalei și că partidul a formulat câteva condiții politice ce urmează să fie incluse într-o anexă la protocolul alianței de guvernare, dacă partenerii de coaliție vor fi de acord:

„Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om, care va fi viitorul primar. Este vorba despre decizii politice. Noi, PSD-ul, am decis să fim în această coaliție, la fel ca celelalte partide. Politic, am enunțat câteva condiții, vorbind de o coaliție politică: ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliții, să aibă un candidat propriu, separat”.

Liderul social-democrat a subliniat că aceste condiții vor fi consemnate în scris, ca anexă la protocolul alianței, dacă va exista acordul partenerilor. „Mâine, sper, dacă dânsii continuă să susțină, să fie de acord cu condițiile noastre, care sunt condiții politice, evident. O să fie scrise, dacă vom fi de acord, ca o anexă la protocolul alianței”, a precizat acesta.

Sorin Grindeanu a explicat că PSD dorește o competiție electorală clară și echitabilă între partidele din coaliție, avertizând că abaterile de la aceste reguli ar putea pune sub semnul întrebării funcționarea alianței.

Altfel, ne trezim într-o coaliție politică izolați față de ceilalți, ceea ce ne duce într-o situație care ne-ar putea face să ne întrebăm ce mai căutăm în această coaliție. Noi am dat un vot masiv de intrare la guvernare, în această alianță – undeva spre 70%. Am intrat de bună credință, nu să fim tratați ca ruda săracă și să fim puși la colț, iar alianțele să se facă doar când vor alții.

Întrebat ce va face dacă premierul va veni cu o hotărâre de guvern pentru stabilirea datei alegerilor fără acordul PSD, liderul interimar al partidului a fost tranșant: „Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la Primăria Generală decât de a păstra această alianță politică”.

Grindeanu a insistat asupra ideii că alegerile din Capitală trebuie să fie tratate ca un proces democratic echilibrat, nu ca o luptă individuală pentru un singur candidat. „Eu am spus de o alianță politică – dacă se dorește a continua sau nu – și o alianță despre oameni, nu despre un om”, a conchis acesta.

Întrebat dacă poziția PSD ar putea fi interpretată ca o formă de șantaj politic, Sorin Grindeanu a respins această idee: „Nu pare deloc”.

Și preşedintele USR, Dominic Fritz, a criticat ideea unui candidat unic al coaliției pentruPrimăria Capitalei, afirmând că alegerile nu pot fi negociate după interese politice de moment și că acestea trebuie organizate conform legii.

„În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii. Toată discuţia publică despre trocuri şi înţelegeri subterane pe tema alegerilor trebuie să înceteze urgent, pentru că şubrezeste încrederea deja slăbită a oamenilor în democraţia românească. Legea trebuie respectată”, a scris Fritz pe Facebook.

El a mai transmis că niciun partid nu are dreptul să condiționeze organizarea alegerilor de înțelegeri sau combinații politice. „Candidatul unic, cu toate partidele, de stânga și de dreapta laolaltă, este o idee politică falimentară. USR va respinge astfel de trocuri. Bucureștenii și românii știu singuri pe cine să voteze, iar data alegerilor este scrisă în lege”, a adăugat Dominic Fritz.