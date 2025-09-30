Prima dată vehiculată pentru alegerile de la Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie 2025, au dezvăluit surse politice. Decizia finală urmează să fie luată săptămâna viitoare în Coaliție, iar pe masă se află mai multe scenarii privind candidaturile, toate cu impact direct asupra stabilității Guvernului.

Surse politice citate de Digi24 susțin că scrutinul pentru funcția de primar general ar putea fi organizat în mai puțin de două luni, pe 23 noiembrie. Totuși, o hotărâre definitivă nu a fost adoptată, iar decizia urmează să fie stabilită săptămâna viitoare în Coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că data alegerilor rămâne deschisă: „Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie sau ar putea să fie amânate pe primăvară. (…) Consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă.”

El a subliniat că organizarea rapidă ar oferi legitimitate și autoritate noului primar: „Din punctul meu de vedere, un primar ales are o autoritate mult mai mare decât un primar interimar, și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță.”

Liderii coaliției discută mai multe variante:

Candidat comun PSD-PNL-USR – varianta care, potrivit sondajelor interne, ar avea cele mai mari șanse să câștige împotriva candidatului suveranist. Această formulă ar putea garanta și continuitatea guvernării. Candidaturi separate PSD și PNL-USR – fiecare parte ar trimite în cursă propriul candidat, ceea ce ar reduce șansele unei victorii în fața suveraniștilor. Candidați separați din toate partidele Coaliției – scenariu care ar fragmenta voturile și ar favoriza candidatul suveranist, cu riscul de a genera inclusiv căderea Guvernului.

Jurnalista Andreea Dumitrescu (Digi24) a explicat că sondajele analizate de Coaliție indică o creștere a valului suveranist, ceea ce face dificilă o strategie comună.

Întrebat despre data de 23 noiembrie, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus: „Nu s-a discutat nimic”, sugerând că decizia nu este încă stabilită.

Pe lista posibililor candidați apar mai multe nume: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL, primarul Sectorului 6), Daniel Băluță (PSD, primarul Sectorului 4), Gabriela Firea (PSD) și, din zona suveranistă, Anca Alexandrescu.

Drulă desfășoară deja o campanie de precampanie intensă, iar Daniel Băluță este considerat cu prima șansă în sondaje.

Sursele citate arată că un candidat comun al Coaliției ar avea cele mai mari șanse să câștige. În schimb, divizarea voturilor ar putea propulsa candidatul suveranist pe primul loc.

„Dacă toate partidele din Coaliție își aruncă în cursă candidații proprii, voturile ar fi atât de împărțite încât cel mai probabil candidatul suveranist ar avea prima șansă la Primăria Capitalei”, se arată în analiza Digi24