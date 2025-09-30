Mașinile ruginite care ocupă locurile de parcare vor fi ridicate din București

Mașinile abandonate de bucureșteni vor fi ridicate și valorificate ori casate de Primăria București, dacă proprietarii nu vor respecta legislația în vigoare.

Primăria Municipiului București a anunțat marți că sprijină campania națională coordonată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), care are ca obiectiv eliminarea vehiculelor abandonate de pe domeniul public.

Această inițiativă face parte dintr-un plan mai amplu de responsabilizare a proprietarilor de autovehicule și de reducere a efectelor negative pe care le generează mașinile lăsate în parcare sau pe marginea drumului. Autoritățile atrag atenția că problema autovehiculelor abandonate nu este doar una estetică, ci are consecințe directe asupra mediului, a siguranței rutiere și a spațiului urban.

Vehiculele lăsate de izbeliște ocupă inutil locuri de parcare, reducând numărul spațiilor disponibile pentru cetățenii care folosesc mașina zilnic. În plus, acestea presupun costuri administrative suplimentare pentru autorități, fiind nevoie de proceduri de identificare, notificare și ridicare.

Un alt aspect serios îl reprezintă poluarea: autovehiculele vechi, degradate, pot elibera substanțe toxice precum uleiuri, combustibili sau lichide tehnice care ajung în sol și, în unele cazuri, în rețeaua de canalizare. Astfel, problema devine una de mediu și de sănătate publică, nu doar o chestiune de urbanism.

Campania promovată de MEDAT are două direcții principale: încurajarea reutilizării vehiculelor care mai pot fi reparate sau vândute către alți proprietari și reciclarea celor care nu mai sunt sigure ori funcționale, prin programele de casare.

De asemenea, ministerul reamintește că polița RCA trebuie să fie valabilă pe toată perioada existenței vehiculului, chiar dacă acesta nu mai circulă. Obligația este menită să responsabilizeze proprietarii și să reducă situațiile în care mașinile sunt abandonate fără ca cineva să-și mai asume răspunderea legală pentru ele.

Acțiunea de îndepărtare a vehiculelor abandonate este inclusă în Jalonul 45 al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen de implementare în primul trimestru al anului 2026. Măsura face parte din Acțiunea 16 – Îndepărtarea vehiculelor abandonate de pe domeniul public și se aliniază obiectivelor asumate de România în cadrul Strategiei naționale privind economia circulară.

Prin reciclarea mașinilor scoase din uz, autoritățile vor să reducă volumul de deșeuri, să refolosească materiale valoroase și să diminueze poluarea urbană.

Primăria Capitalei colaborează direct cu autoritățile centrale pentru identificarea și notificarea proprietarilor de vehicule abandonate. După expirarea termenelor legale, mașinile vor fi ridicate și eliminate, fie prin valorificare, fie prin casare.

Reprezentanții municipalității subliniază că eliminarea acestor autovehicule va contribui la un oraș mai curat, mai sigur și mai bine organizat. Bucureștenii sunt, la rândul lor, încurajați să se implice prin semnalarea către autorități a mașinilor abandonate din cartiere.