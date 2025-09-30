Prima rectificare bugetară, pusă în dezbatere de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere prima rectificare bugetară din acest an. Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea bugetului de stat pe 2025, motivând decizia prin execuția bugetară din primele opt luni și prin necesitatea de a acoperi cheltuielile obligatorii până la finalul anului, precum salarii, pensii, sănătate, energie, educație și proiecte locale

Rectificarea bugetară are loc într-un context în care deficitul a urcat la 4,54% din PIB, echivalentul a 86,36 miliarde lei, după primele opt luni. Nivelul este mai mare decât cel de 4,04% înregistrat la finalul lunii iulie. România are un acord cu Comisia Europeană pentru a încheia anul cu un deficit de 8,4% din PIB, deși bugetul inițial a fost construit pe o țintă de 7%.

Prin această rectificare, Guvernul urmărește să asigure funcționarea aparatului public și a serviciilor esențiale, dar și să accelereze investițiile din PNRR și programele de dezvoltare locală.

Liderii coaliției de guvernare, reprezentând PSD, PNL, USR, UDMR și grupul Minorităților, s-au reunit luni dimineață pentru o discuție finală pe tema rectificării bugetare. Ei au decis ca proiectul să fie publicat astăzi în transparență decizională, urmând ca adoptarea să aibă loc într-o ședință de Guvern programată miercuri sau joi, potrivit purtătoarei de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Executivul avertizează că lipsa rectificării bugetare ar fi provocat riscuri imediate, precum:

blocaje în activitatea ordonatorilor principali de credite;

imposibilitatea de a acoperi cheltuielile obligatorii, precum salarii, pensii și servicii medicale;

întârzieri în plata compensațiilor la energie;

afectarea Programului pentru școli și a proiectelor din Programul „Anghel Saligny”.

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +20.074,6 milioane lei;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +5.516,0 milioane lei, per sold;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.473,0 milioane lei, per sold;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +1.222,1 milioane lei, per sold. Sumele suplimentare vizează proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (1.896,3 milioane lei) și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și din fondul de modernizare (200,0 milioane lei).

Alte instituții și ministere care primesc fonduri suplimentare la rectificarea bugetară sunt:

Ministerul Energiei: +1.198,8 milioane lei, per sold;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: +416,9 milioane lei, per sold;

Autoritatea Electorală Permanentă: +169,0 milioane lei pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania prezidențială din 2025;

Ministerul Educației și Cercetării: +140,5 milioane lei, per sold, în principal pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR;

Serviciul Român de Informații: +92,8 milioane lei, per sold, cu sume suplimentare pentru cheltuieli de personal (+75,0 milioane lei) și asistență socială (+40,0 milioane lei);

Ministerul Justiției: +85,9 milioane lei, per sold;

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +70,0 milioane lei pentru titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”.