Politica PSD nu vrea angajarea răspunderii pentru Pachetul 3 de măsuri. Planul anunțat de Sorin Grindeanu







PSD nu este de acord cu asumarea răspunderi pentru Pachetul 3 de măsuri fiscale. Președintele formațiunii politice, Sorin Grindeanu, a anunțat că „unda verde” trebuie să o dea Parlamentul prin procesul de votare.

Social-democrații au o mare problemă, cea legată de concedierea bugetarilor. „Noi, mâine, vom face prezentarea propunerilor noastre pe pachetul de relansare economică. Noi considerăm un lucru, pe lângă măsurile de ajustări de cheltuieli, concedieri, noi trebuie să venim cu un pachet de relansare economică.

Orice om de bună credintă dacă vrea să discute de relansare economică trebuie să discute de măsuri. Îmi doresc să existe și îmbunătăți la ce propunem. De ce ezit să spun de asumare, fiindcă e un instrument care trebuie folosit ocazional, el nu trebuie să devină o regulă. Aș prefera să mergem indiferent că vorbim de acest pachet de relansare să mergem pe o procedură chiar și rapidă, dar în Parlament”, a spus liderul formațiunii la o televiziune.

Grindeanu a mai spus că există soluții pentru reducerea cheltuielilor, fără să fie dați afară bugetari. Dar, președintele social-democraților recunoaște că sunt localități unde organigrama din instituții este stufoasă.

„PSD nu va fi de acord cu astfel de abordări. E o întrebare bună, am avut o întâlnire când a fost ședința de coaliție. Noi vrem să nu tăiem fără să facem analize. Asta nu înseamnă că nu există localități în România unde este supradimensionată o Organigramă. Dar trebuie să facem un standard, o matrice, o bază de calcul care să se aplice la unitățile de acest tip. Lucrează Marian Neacșu și Cseke Attila. Eu consider că e un lucru de bun-simț”.

„Ne interesează să reducem cheltuielile sau să dăm oamenii afară? E absolut evident că există soluții. La Primăria Sectorului 6, domnul Ciucu a spus la coaliție. Dânsul are în aparatul propriu o direcție care se ocupă de domeniul public. În țară oamenii ăștia sunt angajați la primării. O să externalizez serviciile, plătesc facturi și reduc cheltuielile de salarii și cresc cele cu cheltuieli.

Construim o matrice pentru toată lumea. Ținta să fie reducerea de cheltuieli, nu de oameni. E o metodă cu concedierile pe care premierul a încercat-o la Oradea”.