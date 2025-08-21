Politica CEC semnalează înscrieri suspecte din Rusia. Peste 13.000 de moldoveni „preînregistrați” înaintea alegerilor







Republica Moldova. Înscrierea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova din străinătate ridică semne de întrebare, în special pentru cei care provin din Rusia. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a declarat că numărul moldovenilor înregistrați prin corespondență în Rusia a crescut de la 7 mii în 2024 la 13 mii în acest an, față de mai puțin de 6 mii în perioada 2018–2023.

„Trebuie să subliniem numărul mare de înregistrări din Rusia. Analizând datele, am observat că adresele de e-mail folosite nu seamănă cu cele obișnuite. Diferă doar o cifră sau o literă, de tipul Moldova-1, Moldova-2, Molodva-3, pe domenii yandex.ru sau mail.ru. Am avut cazuri în care oamenii ne-au spus că nu s-au înregistrat deloc sau nici măcar nu au folosit aplicația”, a precizat Caraman într-un interviu pentru Realitatea.

Președinta CEC a amintit și de situații suspecte la scrutinul precedent.

„Din aproape șapte mii de cetățeni înregistrați preliminar în Rusia, aproximativ 800 au votat în Republica Moldova. Unii dintre ei declarând că nu au părăsit țara de peste 10–12 ani. Concluzia noastră a fost că aceste înregistrări nu sunt individuale, ci organizate. Aceste descoperiri ridică întrebări serioase despre securitatea procesului electoral. De asemenea și despre modul în care pot fi gestionate înscrierile din afara țării”, a menționat Caraman.

Comisia Electorală Centrală (CEC) propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Decizia vine în contextul riscurilor asociate desfășurării procesului electoral în state aflate în conflicte militare.

Potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, trimiterea personalului și a echipamentelor electorale în astfel de zone „presupune riscuri majore”.

„Este aceeași abordare pe care am avut-o și la scrutinul precedent. E vorba de țări care se află în conflicte militare și război. În aceste condiții este dificil să punem la dispoziție funcționari electorali fără a-i supune riscului de a fi victime ale unui incident militar. La fel, este destul de complicat să transmitem echipamentele necesare pentru a asigura securitatea cibernetică. Pe de altă parte, zicem să trimitem în Federația Rusă, unde nu avem nicio garanție, o țară aflată în conflict militar, sau Ucraina, sau Israel, echipamente prin care se face accesul la Registrul de Stat al Alegătorilor”, a explicat Pavel Postica.

Aceste precizări subliniază faptul că siguranța funcționarilor electorali și protecția infrastructurii informatice sunt priorități majore pentru CEC în organizarea scrutinului.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, CEC a propus deschiderea a 294 de secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Comparativ, la scrutinul anterior, organizat pentru referendumului republican constituțional și alegerilor prezidențiale din 20 octombrie 2024, CEC a decis deschiderea a 234 de secții de votare în străinătate.