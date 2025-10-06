Strategia PSD: Reduceri de personal, dar cu decizie locală. Congresul are loc pe 25-26 octombrie

Din cuprinsul articolului Congresul PSD, pe 25 și 26 octombrie

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova și președinte al Asociației Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD va merge în coaliție pentru reforma administrației locale.

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pornind de la premise greșite, cifre greșite. Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiune, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal”, a declarat Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a mai spus că această abordare le oferă primarilor și președinților de consilii județene posibilitatea de a alege între reducerea efectivă a personalului sau diminuarea cheltuielilor cu salariile.

Congresul PSD va avea loc pe 25 și 26 octombrie 2025, fiind evenimentul în care partidul își va contura direcțiile politice pentru următorii ani și va decide asupra conducerii interne. „Cât mai curând posibil va fi congresul PSD și sunt convins că, în următoarele zile, domnul președinte Sorin Grindeanu, președinte interimar, va anunța momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN”, a anunțat, în weekend, Daniel Băluță, primarul de la Sectorul 4.

La congres, vor participa lideri locali și naționali, iar agenda congresului include, pe lângă alegeri interne, analiza rezultatelor electorale și propunerea reformelor administrative. Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare pentru a stabili detaliile organizatorice și a aproba agenda oficială, inclusiv sesiunile de dezbateri pe teme politice și administrative.