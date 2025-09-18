Lia Olguța Vasilescu critică absența lui Ilie Bolojan de la întâlnirea cu primarii

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat la Digi 24 că întâlnirea mult așteptată de miercuri de la Palatul Victoria între primari și premier nu a produs niciun rezultat, criticând în mod special absența lui Ilie Bolojan.

Primarul Craiovei a explicat că au fost formulate mai multe amendamente și propuneri de către primarii de municipii, iar discuțiile continuă încă pe grupul dedicat acestora. Ea a subliniat că reforma propusă inițial nu poate fi aplicată uniform, deoarece fiecare autoritate locală are structuri diferite și nu există un model unic.

Olguța Vasilescu a mai precizat că în unele primării, cum sunt cele din sectoarele Capitalei, serviciile publice sunt integrate în organigrama instituției și includ funcționari care se ocupă de salubritate, spații verzi sau parcări.

Aceasta a precizat că primarii erau pregătiți pentru o discuție serioasă cu premierul, însă Ilie Bolojan nu a fost prezent.

Vasilescu a declarat că, deși primarii s-au prezentat la întâlnirea de miercuri, ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, a preluat discuțiile în locul premierului. Ea a menționat că ministrul a anunțat că va sprijini propunerile formulate de primari, dar nu a putut confirma dacă acestea corespund și viziunii premierului, deoarece nu putea vorbi în numele acestuia.

Olguța Vasilescu a subliniat că situația rămâne neschimbată față de acum două săptămâni și că prezența premierului era esențială, întrucât acesta avea drept de veto în coaliție și a decis că reforma, care prevede disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală, să fie aplicată doar în forma propusă inițial.

Primarul Craiovei și-a exprimat dorința ca o nouă întâlnire să fie organizată, unde să fie prezent și premierul. Ea a subliniat că pentru a ajunge la o concluzie privind reforma discutată, este necesar ca toate părțile implicate să participe activ la discuții.

Olguța Vasilescu a explicat că este important ca toți actorii să fie prezenți la masa negocierilor pentru a analiza și eventual aproba propunerile formulate de primari. Ea a reiterat că doar printr-o colaborare directă și completă se pot găsi soluții concrete și acceptabile pentru implementarea reformei.