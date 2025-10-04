Politica

Se apropie ziua congresului PSD. Grindeanu va anunța data după consultările din CPN

Se apropie ziua congresului PSD. Grindeanu va anunța data după consultările din CPNSorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Prim-vicepreședintele PSD, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă că partidul se pregătește să organizeze congresul național „cât mai curând posibil”. Evenimentul ar urma să fie stabilit în urma unei consultări interne la nivelul Consiliului Politic Național (CPN), care se va desfășura la începutul săptămânii viitoare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute de edilul Sectorului 4, care a precizat că președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, urmează să anunțe data exactă a congresului „în următoarele zile”.

Daniel Băluță: „O să fie congres, nu e niciun fel de problemă”

„Cât mai curând posibil va fi congresul PSD și sunt convins că în următoarele zile domnul președinte Sorin Grindeanu, președinte interimar, va anunța momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN – luni, marți, miercuri, în următoarea perioadă”, a declarat Daniel Băluță, citat de Agerpres.

Primarul Sectorului 4 a precizat că formațiunea social-democrată va respecta termenul prevăzut în statut pentru organizarea congresului, adăugând că procedurile interne sunt deja în curs.

„O să fie și congres, nu e niciun fel de problemă. O să fie și congresul, o să fie și alegeri în București. Toate lucrurile astea se vor întâmpla respectând termenele legale și într-o direcție și în alta”, a afirmat Băluță.

Daniel Băluță

Daniel Băluță. Sursa foto: Facebook/Daniel Băluță

„Data congresului este stabilită de PSD, nu de Guvern”

Daniel Băluță a comparat procesul intern al partidului cu cel al alegerilor pentru Primăria Capitalei, explicând că, spre deosebire de acestea, congresul PSD este o decizie exclusiv internă.

„În privința congresului PSD, față de alegerile locale, avem un mare avantaj, pentru că pe acestea le stabilește Partidul Social Democrat – data congresului –, în timp ce data alegerilor pentru Primăria București este stabilită exclusiv de premierul României”, a adăugat edilul.

Congresul PSD ar urma să desemneze noua conducere a partidului, după ce Sorin Grindeanu a preluat interimatul funcției de președinte. Decizia vine într-un context politic tensionat, în care social-democrații pregătesc și o reorganizare a filialelor locale, în special în București, înaintea viitoarelor alegeri.

Conform statutului PSD, congresul trebuie convocat în termenul stabilit de forurile interne după vacantarea funcției de președinte.

