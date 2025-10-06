Politica

Laura Vicol, cel mai nou membru al partidului lui Piedone

Laura Vicol. Sursa foto: INQUAM
Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, s-a alăturat Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR), noua formațiune fondată de Cristian Popescu Piedone, după cum a anunțat fostul primar, pentru stiripesurse.ro.

Laura Vicol, noua membră a partidului lui Piedone

Decizia Laurei Vicol vine la o săptămână după congresul de la Sala Palatului, unde Piedone a prezentat Partidul Naționalist Reformarea României ca noul său proiect politic.

Potrivit unor surse apropiate formațiunii, citate de stiripesurse.ro, negocierile cu actuali și foști aleși locali, precum și cu reprezentanți ai societății civile, sunt în desfășurare. Liderul partidului nu a confirmat deocamdată alte nume, menționând că acestea vor fi anunțate treptat.

La nivel intern, echipa juridică a PNRR va fi coordonată de Laura Vicol, având ca scop uniformizarea procedurilor pentru formarea organizațiilor locale și soluționarea eventualelor contestații apărute în procesul de extindere. Conducerea partidului a transmis luni că formațiunea este „în construcție accelerată”, iar calendarul intern este „strâns”.

Hopincă, la lansarea partidului lui Piedone

Partidul fondat de Piedone a fost lansat luni, 29 septembrie 2025, la Sala Palatului. Evenimentul a inclus momente artistice și un discurs centrat pe „reformă” și „ordine”. Fostul edil a declarat că obiectivul său este ca PNRR să devină o opțiune parlamentară.

PNRR - partidul lui Cristian Popescu Piedone

PNRR - partidul lui Cristian Popescu Piedone. Sursa foto: Facebook/Cristian Popescu Piedone

La lansarea partidului a fost prezent și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), care a declarat ulterior că participarea sa a fost un gest de politețe.

Deși acronimul PNRR este identic cu cel al Planului Național de Redresare și Reziliență, partidul lui Piedone nu are legătură cu programul european de finanțare gestionat de MIPE. Planul PNRR rămâne documentul național pentru reforme și investiții până în 2026.

Prima filială a PNRR, la Birmingham

PNRR a anunțat formarea primei filiale în diaspora, la Birmingham, condusă de Alecsa Nelu Stelian. Potrivit lui Piedone, peste 600 de adeziuni au fost deja completate, iar procesul continuă.

Conducerea PNRR pregătește un calendar pentru validarea organizațiilor județene și locale, iar primele structuri urmează să fie anunțate în curând. Surse din partid citate de stiripesurse.ro susțin că obiectivul este obținerea unei acoperiri naționale înaintea următoarelor alegeri. Echipa juridică va verifica documentația transmisă instanțelor și autorităților electorale.

