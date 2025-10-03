Șantierele viitoarelor spitale nu vor fi închise. Nouă proiecte, transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027

Nouă proiecte de investiții în spitale, cu șantiere în derulare, au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021-2027. a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit oficialului, pe lângă cele opt spitale majore care vor rămâne finanțate prin PNRR, alte nouă proiecte deja începute, cu șantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021–2027, cu fonduri europene nerambursabile.

„Am spus de la început: investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne și sigure, cât mai repede”, a arătat Rogobete.

Rogobete afirmă că Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului, Memorandumul de transfer al acestor obiective în noul program.

„Mulțumesc colegilor mei – domnului ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, și domnului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare – pentru sprijin și implicare. Mulțumesc, de asemenea, domnului premier Ilie Bolojan pentru comunicarea constantă și pentru deschiderea de a găsi soluții corecte și rapide pentru continuarea finanțării”, a adăugat el.

Oficialul a publicat lista proiectelor care vor continua în perioada următoare. Printre acestea se numără modernizarea și relocarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, precum și dezvoltarea Centrului de Politraumă de la Pitești.

La Spitalul Județean de Urgență Pitești va fi amenajat un laborator de radioterapie, iar la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea va fi construit și dotat un corp nou de clădire.

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București va beneficia de un sediu nou, iar Spitalul Județean de Urgență Giurgiu va construi o nouă unitate medicală, etapa I, cu secțiile de oncologie și neurologie.

Alte proiecte includ dezvoltarea Institutului Regional de Oncologie Timișoara, construirea de noi secții la Spitalul nr. 2 Vaslui și finalizarea proiectării și execuției Pavilionului Municipal la Spitalul Județean de Urgență Bacău, integrându-l în ansamblul medical al spitalului.

„Este o decizie strategică de a continua să investim consecvent și sustenabil în infrastructura spitalicească din România. Sunt nouă spitale în acest moment pentru care continuǎm finanțarea prin investiții consistente. România are nevoie de aceste spitale, iar pacienții așteaptă să le vadă funcționale cât mai repede”, a încheiat Rogobete.