Schimbări în Primărie. Ce se ascunde în spatele concedierilor lui Ion Ceban după alegeri

Republica Moldova. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dispărut din atenția publică după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta a anunțat prin intermediul rețelelor sociale concedierea mai multor membri-cheie ai echipei sale, colaboratori apropiați care au lucrat alături de el timp de mai mulți ani, inclusiv la crearea partidului său.

Reprezentanții Primăriei susțin că remanierile fac parte din procese interne de reorganizare, însă surse apropiate situației afirmă că primarul se află într-un moment dificil și urmează să ia decizii importante, atât la nivel personal, cât și profesional.

Ceban a explicat că schimbările fac parte din dinamica normală a unei instituții active, aflate în plin proces de dezvoltare.

„Au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare, iar acest lucru este o etapă firească. Ne dorim ca rezultatele să corespundă așteptărilor cetățenilor, care rămân mari în continuare”, a declarat edilul.

Primarul a sugerat că vor urma și alte modificări, iar despre acestea va anunța personal în perioada următoare.

„Primăria Chișinău este un organism viu, iar schimbările fac parte din viața oricărei organizații care se dezvoltă și muncește. Ne dorim ca, în special, calitatea muncii noastre să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor”, a adăugat Ceban.

Potrivit unor membri actuali și foști ai echipei primarului, remanierile ar putea fi legate de apariția unor „date sensibile” pe canale anonime de Telegram, cu puțin timp înainte de alegeri. Interlocutorii au refuzat să precizeze natura exactă a informațiilor.

Analiza publicațiilor din ultimele două săptămâni, realizată de IPN, arată că în canalele menționate s-au vehiculat acuzații privind posibile legături ale lui Ceban și ale unor colegi din Blocul Alternativa cu servicii speciale rusești. De asemenea, s-a făcut referire la o presupusă vizită a primarului la Washington în această vară, care nu a mai avut loc.

Anterior, fostul ministru Anatol Șalaru a declarat, fără dovezi, că lui Ceban i s-ar fi interzis intrarea în SUA „din motive politice”. Nici primarul, nici autoritățile americane nu au comentat aceste afirmații.

O altă îngrijorare circulă în cadrul Primăriei: o posibilă arestare a lui Ion Ceban. Informația a fost confirmată de doi reprezentanți ai structurilor de forță și de un înalt funcționar al Primăriei, care au dorit să rămână anonimi din cauza „delicateții situației”.

Sursele indică că posibila măsură ar putea fi legată de decizia autorităților române de a-i interzice intrarea în spațiul Schengen. Potrivit acestora, autoritățile și serviciile speciale din Republica Moldova ar fi primit deja de la partea română „dovezi mai mult decât convingătoare”.

Un funcționar al Primăriei a declarat că asupra lui Ceban „se exercită presiuni politice, care nu au nicio legătură cu vreo încălcare sau infracțiune comisă de primar”.