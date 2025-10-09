Ana Birchall: Nu l-am văzut în viața mea pe acest domn Aledo! Frații Muraru de la PNL, bănuiți de manipulare. Exclusiv

Fostul vicepremier Ana Birchall a reacționat într-un mesaj transmis personal pe Whattsap după ce în spațiul media au fost reluate informații provenite dintr-un document apărut pe un site al Departamentului Justiției din SUA. Acele documente, completate de un fost contractor CIA Roniel Aledo, marcau faptul că Birchall i-ar fi cerut să o ajute să devină agent CIA. Birchall respinge categoric acuzațiile și vorbește despre o campanie de defăimare concertată, orchestrată de persoane pe care le acuză de „minciuni și manipulare”.

„Ați făcut puțină cercetare înainte? Sau m-ați întrebat pe mine?”, a scris Birchall în amplul mesaj. „Dacă da, ați fi aflat că acest domn Vlad Mercori nu este la prima campanie de denigrare și de defăimare. Și anul trecut a făcut același lucru, a scris și spus minciuni fără să mă contacteze, după care a șters tot! Evident că va fi dat în judecată.”

EVZ a preluat de fiecare dată replica fostului vicepremier, iar acum îi publicăm din nou punctul ei de vedere. Mai ales că am obținut un lucru pe care nu l-a spus până acum!

Ana Birchall afirmă că nu l-a cunoscut niciodată pe Roniel Aledo! Este un amănunt esențial, care nu se regăsește în cele două postări ale ei de până acum.

Fosta demnitară mi-a explicat faptul că documentul la care se face referire „nu este unul al Departamentului de Justiție al SUA”, ci un formular care poate fi completat de oricine. „Nimeni nu verifică ce este scris acolo. Este o simplă declarație online, fără valoare juridică”, a precizat Birchall.

Personal cred că are valoare juridică, mai ales când spui că un demnitar român dorea să devină agentul CIA în Guvernul României.

Referitor la persoana care a completat în acel document, un anume „domn Aledo”, Birchall susține că nu l-a cunoscut niciodată. „Nu a fost ofițer CIA, ci doar un contractant în 2006–2007, potrivit propriului CV. Probabil este doar o încercare de autopromovare folosindu-se de numele meu”, a afirmat ea.

Birchall amintește că, în calitate de vicepremier în 2018, a avut o întâlnire bilaterală cu Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, „prima întâlnire de acest nivel la Departamentul de Stat după 10 ani”.

Ea spune că știa despre acest „fake” din 18 septembrie, când un jurnalist i-a atras atenția, însă a sesizat imediat Departamentul de Justiție american pentru folosirea falsă a numelui său și a inițiat proceduri legale împotriva celor implicați.

Fosta oficială critică și emisiunea realizatoarei TV Anca Alexandrescu, acuzând că nu i s-a oferit dreptul la replică: „Dl. Minovici a spus că acel domn i-a vorbit și lui despre mine, fără ca eu să știu. De ce nu l-a lăsat Anca Alexandrescu să spună adevărul? Oare îi strica scenariul?”

Birchall mai sugerează și o posibilă motivație politică în spatele atacurilor: „Se știe că dl. (Vlad) Mercori are legături cu frații Muraru. Oare mizeria asta la adresa mea are legătură cu faptul că am spus asumat, încă din ianuarie, că dl. (Andrei) Muraru trebuie rechemat în țară?”

În final, Ana Birchall transmite că nu are nicio legătură cu personaje pro-ruse și respinge categoric orice asociere: „Acest domn este asumat pro-Putin de mulți ani. Nu cred că mă suspectați pe mine de asemenea simpatii.”

Nu am suspectat-o niciodată de simpatii ruse, iar în podcastul de ieri am prezentat punctul ei de vedere. Dar cred că este nevoie de ceva mai mult...