NYT: Hunter Biden, implicat într-o afacere dubioasă la București. A vrut să vândă terenul din jurul ambasadei SUA unor chinezi. Legătura cu Puiu Popoviciu

Potrivit unei anchete publicateă ieri de The New York Times, în timp ce tatăl său era vicepreședinte al SUA, Hunter Biden a pus pe picioare o afacere care a dus, după încheierea acelui mandat, la o propunere neobișnuită: vânzarea terenurilor din jurul Ambasadei SUA din București către un consorțiu în care apărea și CEFC China Energy. Proiectul nu s-a materializat, dar el ar fi permis intrarea unui investitor chinez cu legături de stat într-un activ sensibil pentru americani.

Piesa centrală a articolului NYT este analizarea dublului rol al lui Hunter Biden. Pe de o parte, om de afaceri cu parteneri importanți. Între care James Biden, fratele mai mic al președintelui SUA, într-o firmă ce urma să co-dețină terenuri dezvoltate și nedezvoltate în zona ambasadei.

Pe de altă parte, avocat și consilier pentru Gabriel “Puiu” Popoviciu, om de afaceri român cercetat de DNA în legătură cu achiziția inițială a acelor terenuri.

Într-un mesaj WhatsApp din mai 2017, citat de NYT, Hunter Biden admitea că situația reprezintă un „hățiș etic” și nota că nu mai poate fi avocatul lui Popoviciu dacă este și parte din grupul cumpărător. Documentele care descriu structura tranzacției văzute de ziar arată mai multe scenarii. Chinezii de la CEFC ar fi putut deține până la 47,5% din proiect, cu o investiție estimată la 300–500 milioane de dolari.

Un memorandum intern propunea chiar ca statul român să păstreze 10% pentru venituri bugetare pe termen lung, ca parte a unei înțelegeri care ar fi putut „îndulci” rezolvarea dosarului Popoviciu.

Unii parteneri au susținut ulterior că parcela ambasadei trebuia exclusă; alții au negat că ar fi fost inclusă vreodată. Hârtiile nu clarifică explicit această limită.

Contextul complică și mai mult lucrurile. Cum descrie NYT întreaga situație.

În 2014, vicepreședintele Joe Biden denunța la București corupția și cerea reforme.

Hunter Biden, care lucra pentru firma de avocatură Boies Schiller Flexner, a semnat în 2015 un contract prin care îl ajuta pe Gabriel Popoviciu să își apere cauza în dosarul de corupție. Potrivit unor ulteriori precizări ale procurorilor americani, dezvoltatorul român ar fi dorit ca Biden și colaboratorii săi să convingă administrația Obama să facă presiuni asupra autorităților de la București pentru a renunța la acuzații.

În noiembrie 2015, Hunter Biden a călătorit la București împreună cu un alt avocat de la Boies Schiller pentru a se întâlni cu noul ambasador american în România, Hans Klemm, care fusese numit în funcție cu două luni înainte. La o cină organizată în incinta ambasadei, Biden și colegul său au discutat despre cazul Popoviciu, potrivit a două persoane care au informații despre acest episod și unor documente citate de The New York Times.

Ulterior, avocații lui Popoviciu i-au transmis ambasadorului Klemm că, dacă urmărirea penală va continua agresiv, aceasta ar putea complica regimul de proprietate al terenului deținut de dezvoltator, punând în pericol contractul de închiriere al ambasadei SUA.

Participarea fiului vicepreședintelui în această chestiune i s-a părut inadecvată ambasadorului, potrivit unei surse apropiate de poziția sa. Klemm nu a intervenit în favoarea lui Popoviciu, iar procesul a continuat fără alte intervenții. Firma Boies Schiller Flexner nu a răspuns solicitărilor de comentarii, notează NYT.

Proiectul s-a prăbușit în 2017, înainte ca banii chinezești să intre, pe fondul conflictelor dintre parteneri. Potrivit documentelor citate, Hunter Biden a încasat circa 1 milion de dolari de la Puiu Popoviciu, în mare parte în perioada vicepreședinției tatălui, și sume suplimentare de la entități afiliate CEFC pentru identificarea de investiții. Între timp, CEFC a intrat sub investigație în SUA și China, iar președintele companiei a fost reținut în 2018 la Beijing și nu a mai apărut public. Un semnal clar că a fost judecat și condamnat în China.

NYT plasează episodul în tiparul clasic al industriei de influență. Interese străine, românești și chineze, care curtează americani cu conexiuni politice. Cazul aduce la suprafață fricțiunea dintre mesajul oficial anticorupție al Washingtonului și afacerile private ale apropiaților demnitarilor, un amestec care alimentează controverse și ridică întrebări la nivel diplomatic.

Gabriel „Puiu” Popoviciu, dezvoltatorul proiectului Băneasa, a fost condamnat definitiv în 2017 la 7 ani pentru abuz în serviciu legat de 224 ha. Refugiat în Marea Britanie, extrădarea i-a fost refuzată.

În 2023, Popoviciu a formulat o cerere de revizuire a condamnării, iar instanțele române au acceptat să reexamineze dosarul. Ca urmare, pedeapsa sa de 7 ani a fost suspendată, iar în 2024 Curtea de Apel București l-a achitat pe motiv că “fapta nu există”.

În 15 ianuarie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins apelurile DNA împotriva acelei decizii și a menținut achitarea definitivă: condamnarea este anulată definitiv, iar mandatul de arestare și sechestrul pus pe teren au fost ridicate.