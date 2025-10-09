Moldovenii vor trece mai repede granița. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), lansat la Costești-Stânca

Republica Moldova. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care va fi implementat la nivelul Uniunii Europene începând cu 12 octombrie, va deveni operațional inițial la Punctul de trecere a frontierei „Costești-Stânca”, de la granița dintre Republica Moldova și România. Ulterior, în termen de cel mult 170 de zile calendaristice, sistemul va fi extins treptat până la acoperirea completă a frontierei externe a UE.

Noul sistem presupune un proces automatizat de scanare a documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele digitale. De asemenea și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES. Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care captarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptați de la procedură.

Control vamal. Sursa foto: Arhivă/EVZ

Cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu documentul acelui stat nu fac obiectul sistemului EES. Poliția de Frontieră menționează că implementarea EES se va face treptat, conform deciziilor adoptate la nivel european. Pe durata perioadei de implementare progresivă, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate manual la intrare și la ieșire, iar această practică va înceta odată cu operaționalizarea completă a sistemului.

Pentru a evita întârzieri la frontieră, autoritățile recomandă ca cetățenii să verifice valabilitatea pașaportului biometric, să se informeze despre noile proceduri și să consulte sursele oficiale ale Uniunii Europene – travel-europe.europa.eu/ro/ees.

Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize în spațiul UE din aprilie 2014. În cei 11 ani de la abolirea vizelor, 2.668.615 moldoveni au efectuat peste 18 milioane de călătorii. Numărul total de traversări ale frontierei moldo-UE a fost de 36.290.266, incluzând atât intrările, cât și ieșirile.

Introducerea EES face parte din strategia Uniunii Europene de modernizare și digitalizare a controalelor la frontieră. Sistemul va permite înregistrarea rapidă și sigură a tuturor intrărilor, ieșirilor și refuzurilor de intrare ale cetățenilor non-UE, sporind siguranța frontierelor externe și eficiența gestionării fluxurilor de călători.

Autoritățile reamintesc că familiarizarea cu noile reguli și planificarea din timp a călătoriei vor contribui la un proces de trecere a frontierei mai rapid și mai sigur pentru toți cetățenii Republicii Moldova.