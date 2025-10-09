Social

Moldovenii vor trece mai repede granița. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), lansat la Costești-Stânca

Comentează știrea
Moldovenii vor trece mai repede granița. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), lansat la Costești-StâncaSursa foto: Serviciul Vamal
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care va fi implementat la nivelul Uniunii Europene începând cu 12 octombrie, va deveni operațional inițial la Punctul de trecere a frontierei „Costești-Stânca”, de la granița dintre Republica Moldova și România. Ulterior, în termen de cel mult 170 de zile calendaristice, sistemul va fi extins treptat până la acoperirea completă a frontierei externe a UE.

Noul sistem presupune un proces automatizat de scanare a documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele digitale. De asemenea și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES. Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care captarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptați de la procedură.

Control vamal

Control vamal. Sursa foto: Arhivă/EVZ

COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova obligată să plătească peste 17 mii de euro pentru tratament inuman
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova obligată să plătească peste 17 mii de euro pentru tratament inuman

Perioada de tranziție

Cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu documentul acelui stat nu fac obiectul sistemului EES. Poliția de Frontieră menționează că implementarea EES se va face treptat, conform deciziilor adoptate la nivel european. Pe durata perioadei de implementare progresivă, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate manual la intrare și la ieșire, iar această practică va înceta odată cu operaționalizarea completă a sistemului.

Pentru a evita întârzieri la frontieră, autoritățile recomandă ca cetățenii să verifice valabilitatea pașaportului biometric, să se informeze despre noile proceduri și să consulte sursele oficiale ale Uniunii Europene – travel-europe.europa.eu/ro/ees.

Control vamal

Sursa foto: Poliția de Frontieră a R. Moldova

Călătoriile moldovenilor în UE fără viză

Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize în spațiul UE din aprilie 2014. În cei 11 ani de la abolirea vizelor, 2.668.615 moldoveni au efectuat peste 18 milioane de călătorii. Numărul total de traversări ale frontierei moldo-UE a fost de 36.290.266, incluzând atât intrările, cât și ieșirile.

Introducerea EES face parte din strategia Uniunii Europene de modernizare și digitalizare a controalelor la frontieră. Sistemul va permite înregistrarea rapidă și sigură a tuturor intrărilor, ieșirilor și refuzurilor de intrare ale cetățenilor non-UE, sporind siguranța frontierelor externe și eficiența gestionării fluxurilor de călători.

Autoritățile reamintesc că familiarizarea cu noile reguli și planificarea din timp a călătoriei vor contribui la un proces de trecere a frontierei mai rapid și mai sigur pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:14 - Cum să personalizezi pachetele de beneficii pentru angajați prin carduri dedicate
15:01 - COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
14:53 - Bula boabelor de cacao s-a spart. Prețul s-a prăbușit, după doi ani de creșteri record
14:47 - Un prahovean, anchetat într-un dosar penal pentru jocuri de noroc ilegale
14:42 - Rareș Bogdan (PPE), împotriva combinării Politicii Agricole Comune cu fondurile de Coeziune
14:37 - Mihai Fifor, critici la adresa Oanei Țoiu privind vizita la Washington

HAI România!

De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden

Proiecte speciale