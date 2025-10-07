Uniunea Europeană introduce un nou sistem de control la frontiere. Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova

Republica Moldova. Din 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană vor întâmpina noi reguli la trecerea frontierei. Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va înregistra date biometrice, imagine facială și amprente digitale, transformând modul în care se verifică accesul în spațiul Schengen. Noile proceduri promit o trecere mai sigură și mai rapidă, dar călătorii trebuie să fie pregătiți pentru aceste schimbări.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că noul sistem se aplică tuturor cetățenilor non-UE, inclusiv moldovenilor care călătoresc în spațiul Schengen cu pașaportul biometric. Cetățenii care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu pașaportul acelui stat nu vor fi incluși în sistemul EES.

Sistemul va colecta date precum imaginea feței, amprentele digitale și scanarea pașaportului, creând un dosar electronic individual pentru fiecare călător. Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care preluarea amprentelor este imposibilă sunt exceptați de la această procedură.

Pentru a evita întârzieri la frontieră, autoritățile recomandă ca cetățenii să verifice valabilitatea pașaportului biometric, să se informeze despre noile proceduri și să consulte sursele oficiale ale Uniunii Europene (travel-europe.europa.eu/ro/ees).

Din aprilie 2014, cetățenii R. Moldova pot călători fără vize în spațiul UE. În cei 11 ani de la abolirea regimului de vize, 2.668.615 moldoveni au efectuat peste 18 milioane de călătorii. Numărul total de traversări ale frontierei dintre Republica Moldova și statele UE a fost de 36.290.266, incluzând atât intrările, cât și ieșirile.

Introducerea EES face parte din strategia Uniunii Europene de modernizare și digitalizare a controalelor la frontieră. Sistemul va permite înregistrarea rapidă și sigură a tuturor intrărilor, ieșirilor și refuzurilor de intrare ale cetățenilor non-UE, sporind siguranța frontierelor externe și eficiența gestionării fluxurilor de călători.

Autoritățile reamintesc că familiarizarea cu noile reguli și planificarea din timp a călătoriei vor contribui la un proces de trecere a frontierei mai rapid și mai sigur pentru toți cetățenii Republicii Moldova.