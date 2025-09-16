Românii care au cărți noi electronice, puși în dificultate de birocrație și lipsa tehnologiei

Deși peste o jumătate de milion de români au primit deja noile cărți electronice de identitate, multe instituții publice nu sunt pregătite să le folosească.

Lipsa cititoarelor de cip face ca documentele moderne să fie adesea inutile la ghișee. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că achiziția echipamentelor necesare nu este responsabilitatea sa, ci a fiecărei instituții în parte.

Pe 1 septembrie 2025, o persoană a reclamat că la Direcția Taxe și Impozite Locale din Sectorul 3 nu a putut folosi noua carte de identitate. Motivul: instituția nu are cititor de cip.

„În mod absurd, oamenilor li se cere dovada tipărită a adresei de domiciliu, deși aceasta este deja stocată digital pe cipul Cărții Electronice de Identitate. Situația generează birocrație suplimentară, discriminare și pierdere de timp, afectând în special persoanele în vârstă sau vulnerabile”, a declarat reclamantul pentru aceeași sursă.

Astfel de situații arată discrepanța dintre introducerea documentului electronic și infrastructura necesară pentru utilizarea sa în administrație.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că dotarea instituțiilor cu cititoare de carduri este în responsabilitatea acestora.

„Responsabilitatea adaptării infrastructurii informatice revine instituțiilor care solicită informațiile regăsite pe suportul electronic de stocare al CEI, cu atât mai mult cu cât, prin implementarea CEI, se urmărește facilitarea interacțiunii cetățeanului cu instituțiile publice”, a transmis MAI.

Ministerul a explicat și ce echipamente sunt necesare: un cititor de card și aplicația IDPLUGMANAGER. Acest software permite accesarea informațiilor, semnarea electronică a documentelor și autentificarea în sistemele informatice ale statului.

Totodată, prin Direcția Generală de Evidență a Populației, MAI susține că oferă sprijin tehnic și clarificări pentru instituțiile care au nevoie de suport.

Au fost solicitate mai multe răspunsuri de la mai multe primării în legătură cu existența cititoarelor de cip.

– Primăria Sectorului 6 a confirmat că are echipamentele necesare. – Primăria Sectorului 5 a precizat că deține deja mai multe cititoare în direcțiile sale și urmează să achiziționeze altele. – Primăria Iași a transmis că instituțiile subordonate sunt dotate cu cititoare. – Primăriile din Sectorul 1, Sectorul 4 și Constanța au anunțat că vor răspunde în termenul legal de 30 de zile.

În schimb, Primăria Sectorului 3, unde a apărut reclamația, nu a oferit încă un punct de vedere.

Potrivit datelor din SEAP, Primăria Timișoara figurează cu o achiziție recentă, finalizată pe 26 august 2025.

În primele opt luni ale anului 2025, la nivel național au fost realizate aproximativ 400 de achiziții de cititoare de carduri. Cele mai multe s-au înregistrat între lunile mai și septembrie.

Printre instituțiile care au cumpărat astfel de echipamente se numără primării, consilii județene, direcții de asistență socială, instanțe de judecată și universități.

Cu toate acestea, numărul dotărilor este încă redus raportat la extinderea noilor documente. Situația riscă să genereze blocaje birocratice în continuare.

Programul pentru emiterea noilor buletine electronice a început la 20 martie 2025, în județul Cluj. Ulterior, acestea au fost introduse și în alte orașe mari: București, Oradea, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași și Constanța.

Din 28 mai 2025, programul a devenit național. În prezent, peste 500.000 de români au primit cartea electronică de identitate.

Documentul conține date biometrice și informații de identitate stocate pe un cip electronic. Scopul său este să reducă birocrația, să permită semnătura electronică și să faciliteze accesul la servicii publice digitale.

Ministerul de Interne subliniază că, în lipsa cititoarelor de carduri la nivelul instituțiilor, cetățenii pot obține online un certificat de atestare a domiciliului. Documentul este valabil digital și se poate descărca direct de pe HUB-ul MAI.

Totuși, în practică, mulți cetățeni continuă să fie obligați să aducă documente tipărite, ceea ce contravine scopului inițial al cărții electronice.