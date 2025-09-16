Justitie

Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei

Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al RusieiAlex Florența. Sursa foto: Arhiva EVZ
Procurorul General al României, Alex Florența, a explicat, într-o conferință de presă, ce au descoperit anchetatorii cu privire la acțiunile de război hibrid ale Federației Ruse în România.

Războiul hibrid al Rusiei în România

El a dat exemple cu privire la acțiunile de dezinformare și de influențare a electoratului din luna noiembrie a anului trecut, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

Florența a detaliat felul în care în România a fost creat conținut cu AI și apoi distribuit cu ajutorul boților și fermelor de trolli, care au replicat narațiuni tipice celor folosite de Kremlin și în alte țări, precum Republica Moldova.

El a dat și exemplul unui hashtag folosit în favoarea fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Potra și alte 20 de persoane

Declarațiile procurorului general Alex Florența au venit la scurt timp după trimiterea în judecată a unui dosar în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru acuzațiile de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte câteva infracțiuni

 

