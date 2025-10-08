Guvernul britanic menține regulile actuale privind vizele pentru India

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său nu va relaxa regulile privind vizele pentru India, în contextul unei vizite oficiale de două zile la Mumbai, destinată consolidării relațiilor comerciale dintre cele două țări.

Aflat în fruntea unei delegații de lideri din marile companii britanice, Starmer încearcă să deschidă noi oportunități de investiții, dar evită să promită facilități în domeniul imigrației.

Declarația premierului a fost făcută la bordul avionului care îl ducea spre Mumbai, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

Aceasta este prima misiune comercială completă în India din perioada Theresei May. Starmer a precizat că acordul de liber schimb semnat recent între Marea Britanie și India nu modifică regimul de vize, menționând că „situația vizelor nu s-a schimbat odată cu acordul de liber schimb, prin urmare nu am deschis mai multe vize”.

Potrivit acestuia, accentul vizitei este pus pe investiții, nu pe migrație:

„Problema nu ține de vize. Este vorba despre cooperare între companii, investiții și locuri de muncă în Marea Britanie”, a spus Starmer, potrivit presei britanice.

Premierul britanic a fost întâmpinat în Mumbai de numeroase materiale publicitare care îi afișau imaginea, semn al așteptărilor ridicate din partea mediului de afaceri indian.

Vizita sa are loc la cinci luni după semnarea primului acord comercial major post-Brexit între cele două state, însă documentul nu a fost încă implementat.

Delegația economică, formată din reprezentanți ai unor companii precum British Airways, Barclays, Standard Chartered, BT și Rolls-Royce, ar urma să folosească ocazia pentru a solicita premierului să nu crească taxele în bugetul din noiembrie.

De asemenea, unii directori executivi ar fi dorit o creștere a numărului de vize disponibile pentru specialiștii indieni, însă cererea lor a fost respinsă.

„Guvernul nu va relaxa regulile de imigrație doar pentru a face pe plac marilor companii”, a comentat o sursă guvernamentală pentru The Times.

În paralel, Starmer a evitat să comenteze legăturile premierului Modi cu liderul rus Vladimir Putin, după ce acesta i-a transmis public urări de ziua de naștere.

„Pentru claritate, eu nu am transmis felicitări lui Putin și nici nu intenționez să o fac”, a declarat Starmer.

Refuzul de a extinde regimul de vize este interpretat ca un semnal de fermitate din partea noului guvern britanic, care încearcă să echilibreze nevoia de forță de muncă calificată cu promisiunile de control al imigrației.

Pe termen mediu, experții consideră că decizia ar putea încetini anumite investiții, dar ar consolida sprijinul politic intern pentru Partidul Laburist.

Analiștii de la London School of Economics subliniază că „relațiile comerciale cu India pot prospera și fără o deschidere suplimentară a frontierelor, dacă se asigură un cadru fiscal stabil”.

În încheierea declarațiilor sale, Starmer a precizat că guvernul său monitorizează atent efectele politicilor economice recente și că „măsurile luate la ultimul buget aduc venituri importante, folosite pentru a repara servicii esențiale, precum sistemul național de sănătate”.