Franța vrea să renunțe la acordul de imigrație cu Algeria, semnat în 1968

Majoritatea deputaților francezi consideră necesară revizuirea acordurilor semnate cu Algeria în 1968. Adunarea Națională a adoptat, joi, cu 185 de voturi pentru și 184 împotrivă, o propunere de rezoluție depusă de Rassemblement National, susținută de grupurile LR și Horizons. Documentul solicită „denunțarea” acordului franco-algerian din 1968, însă nu are caracter obligatoriu, potrivit tf1info.fr.

Subiectul este discutat de mult timp. Pe 26 februarie, François Bayrou, aflat atunci în funcția de prim-ministru, anunța că Parisul va solicita Algeriei „reexaminarea tuturor acordurilor” dintre cele două țări. În luna iulie, Bruno Retailleau, care era încă ministru de interne, declara că este „foarte probabilă renunțarea la acordurile din 1968”.

În 2023, fostul prim-ministru Édouard Philippe considera deja necesară revizuirea acestui acord: „Menținerea unui astfel de acord cu o țară cu care avem relații complicate nu mi se mai pare justificată”.

Câteva luni mai târziu, în decembrie același an, deputații republicani au supus la vot, fără succes, un proiect de lege care solicita „denunțarea, de către autoritățile franceze, a acordului franco-algerian” din 1968.

Textul reglementează circulația, angajarea și șederea în Franța a cetățenilor algerieni și a familiilor acestora, în conformitate cu norme derogatorii de la dreptul comun. În anumite privințe, algerienii sunt favorizați în comparație cu alți străini (în special în ceea ce privește reîntregirea familiei), în altele sunt dezavantajați (în special în cazul studenților).

Ceea ce este denunțat în mod special de autorități este faptul că aceste dispoziții, care țin de dreptul internațional și au astfel prioritate față de dreptul francez, exclud algerienii de la dreptul comun în materie de imigrație.

Acordul semnat în 1968 oferă cetățenilor algerieni condiții mai favorabile pentru intrarea în Franța. În baza acestuia, anumite titluri sunt eliberate fără obligativitatea unei vize de lungă ședere. Printre alte drepturi, acordul le permite să obțină mai rapid decât cetățenii altor țări un permis de ședere valabil zece ani.

Acordul a fost semnat la șase ani după sfârșitul războiului din Algeria (1954-1962), într-un moment în care Franța avea nevoie de forță de muncă pentru a-și susține economia. În decretul de aplicare din 18 martie 1969, această măsură era justificată prin „necesitatea de a menține un flux regulat de lucrători”, care trecea la acea vreme în special prin Oficiul Național al Forței de Muncă, și care „ține cont de volumul imigrației tradiționale algeriene în Franța”.

În 2010, guvernul lui Nicolas Sarkozy a inițiat negocieri cu autoritățile algeriene în vederea controlării imigrației din Algeria, însă țara a refuzat să se alinieze la dreptul comun și să renunțe la privilegiile prevăzute în acordul din 1968.

Pentru a-și atinge scopul, Algeria a amenințat că va înceta cooperarea în privința terorismului în cazul unui regres în această privință, potrivit tf1info.fr.