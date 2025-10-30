Politica

PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a explica retragerea trupelor americane

Comentează știrea
PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a explica retragerea trupelor americanePSD. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Grupul PSD a solicitat ca premierul Ilie Bolojan să participe luni, la Ora prim-ministrului, pentru a discuta retragerea trupelor americane din România și implicațiile asupra securității naționale.

PSD îl convoacă pe premierul Bolojan în plen pentru a discuta retragerea trupelor americane

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, solicitarea grupului parlamentar al PSD ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent, luni, în plen, la Ora prim-ministrului.

„Partidului Social Democrat solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 03 noiembrie 2025, pentru discutarea temei: Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiiie asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale Românie” se arată în solicitarea partidului PSD.

Potrivit solicitării adoptate de conducerea Camerei, tema dezbaterii va fi „Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”. Participarea prim-ministrului va avea loc la ședința plenului din data de 3 noiembrie 2025.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată
Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată

PSD solicită explicații Guvernului privind retragerea trupelor americane

PSD  consideră necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziției Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici.

Soldati americani

Soldati americani / sursa foto: dreamstime.com

În solicitarea semnată de liderul deputaților social-democrați, Ștefan Ovidiu Popa, PSD cere ca premierul să prezinte evaluarea Guvernului privind impactul deciziei asupra securității naționale și regionale, măsurile pentru menținerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.

AUR îl cheamă pe premierul Bolojan să prezinte pregătirile pentru iarna 2025-2026

Miercuri, formațiunea AUR a depus o solicitare prin care îl convoacă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025-2026.

Solicitarea AUR a fost transmisă de conducerea Camerei Deputaților către Palatul Victoria.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:46 - Prima platformă de pariuri interzisă în România de ONJN
18:38 - Bugetul UE 2028–2034, respins parțial de liderii pro-europeni din Parlamentul European
18:28 - Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
18:19 - Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. Ce formațiune politică va reprezenta George Burcea
18:08 - Orașele din România unde va ninge în noiembrie. Prognoza Accuweather actualizată
18:00 - Loredana Chivu, nevoită să plătească 250.000 de euro. Instanța a hotărât

HAI România!

De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
De la Harpalete la BlackRock: Planul Ascuns al Globaliștilor
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă

Proiecte speciale