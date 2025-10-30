PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a explica retragerea trupelor americane

Grupul PSD a solicitat ca premierul Ilie Bolojan să participe luni, la Ora prim-ministrului, pentru a discuta retragerea trupelor americane din România și implicațiile asupra securității naționale.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, solicitarea grupului parlamentar al PSD ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent, luni, în plen, la Ora prim-ministrului.

„Partidului Social Democrat solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 03 noiembrie 2025, pentru discutarea temei: Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiiie asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale Românie” se arată în solicitarea partidului PSD.

Potrivit solicitării adoptate de conducerea Camerei, tema dezbaterii va fi „Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”. Participarea prim-ministrului va avea loc la ședința plenului din data de 3 noiembrie 2025.

PSD consideră necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziției Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici.

În solicitarea semnată de liderul deputaților social-democrați, Ștefan Ovidiu Popa, PSD cere ca premierul să prezinte evaluarea Guvernului privind impactul deciziei asupra securității naționale și regionale, măsurile pentru menținerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.