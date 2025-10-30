Trump: Reducerea trupelor americane din România „nu este foarte importantă”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că diminuarea prezenței trupelor Statelor Unite în România „nu este foarte importantă”, potrivit agenției France-Presse.

Afirmația a fost făcută în timpul unei discuții cu jurnaliștii aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, la o zi după ce Washingtonul a anunțat modificări în dispunerea forțelor americane pe flancul estic al Europei.

Miercuri, Statele Unite au informat că vor reduce desfășurarea trupelor americane în mai multe state est-europene, inclusiv în România. Decizia intervine într-un context de tensiune regională, în timp ce războiul din Ucraina continuă.

Conform agenției,

„Statele Unite au anunțat miercuri o reducere a prezenței lor militare pe frontul estic al Europei, și în primul rând în România, cu toate că războiul din Ucraina continuă să facă ravagii”.

Potrivit datelor oficiale citate de EFE, „în prezent, SUA are 85.000 de militari desfășurați în Europa, iar în 2022 au ajuns să aibă 105.000 de militari, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina”.

Reprezentanții Pentagonului au precizat că măsura nu trebuie interpretată ca o retragere a Statelor Unite din Europa sau ca un semn de diminuare a angajamentului față de NATO.

„Procesul de reducere a forțelor militare în Europa nu este o retragere, nici un semn al unui compromis diminuat față de NATO”, a transmis Departamentul Apărării american.

Oficialii americani au menționat că realocarea trupelor are scopul de a adapta structura de forțe la nevoile actuale ale Alianței și de a răspunde eficient evoluției situației de securitate din regiune.

Decizia privind reducerea prezenței militare americane în România a generat reacții în cadrul Congresului SUA. Președinții comisiilor pentru apărare din Senat și Camera Reprezentanților, Roger Wicker și Mike Rogers, ambii membri ai Partidului Republican, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care a fost luată hotărârea.

Într-o declarație comună transmisă miercuri, cei doi congresmeni au arătat că măsura „pare a fi necoordonată și contrară strategiei președintelui Donald Trump”, potrivit unui comunicat al Camerei Reprezentanților citat de AGERPRES.

Wicker și Rogers au subliniat că menținerea unei prezențe solide a trupelor americane în estul Europei este considerată esențială pentru sprijinirea aliaților NATO și pentru descurajarea oricărei agresiuni militare în regiune.

România găzduiește în prezent mai multe contingente ale forțelor americane, inclusiv o bază importantă la Mihail Kogălniceanu, folosită pentru rotația trupelor NATO și pentru operațiuni logistice în regiune.

Reducerea numărului de militari americani ar putea implica încetarea rotației unei brigăzi, potrivit informațiilor făcute publice de Pentagon.

Decizia vine într-o perioadă în care aliații NATO discută despre consolidarea apărării colective și adaptarea strategiilor regionale la noul context de securitate din Europa de Est.