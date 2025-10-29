Kyiv Post anunță că SUA își retrag o parte din soldații care se află în România

Administrația Donald Trump ar fi informat aliații NATO că ia în calcul o reducere a prezenței militare americane în România. Potrivit publicației Kyiv Post, un anunț oficial este așteptat în perioada următoare.

Publicația Kyiv Post, cel mai vechi ziar de limbă engleză din Ucraina, a relatat că Administrația Donald Trump ar fi decis retragerea unei părți a trupelor americane staționate în România.

Articolul citează trei oficiali americani și europeni care au declarat, sub protecția anonimatului, că reducerea nu ar depăși „un batalion”, adică între câteva sute și aproximativ o mie de militari.

Conform surselor citate, discuțiile ar fi avut loc la începutul acestei săptămâni, iar notificarea ar fi fost transmisă statelor membre NATO de pe flancul estic. Decizia oficială ar urma să fie făcută publică în următoarea perioadă.

Oficialii consultați de Kyiv Post au explicat că această măsură face parte dintr-o strategie mai amplă a Pentagonului, care urmărește realocarea resurselor în zona Pacificului, acolo unde Statele Unite doresc să-și consolideze capacitățile militare în fața Chinei.

În prezent, în România sunt staționați aproximativ 2.000 de militari americani, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Apărării Naționale și NATO.

Cei mai mulți dintre aceștia se află la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde sunt desfășurați peste 1.500 de soldați. Alte detașamente mai mici operează la Baza Deveselu, unde sunt în jur de 200 de militari, și la Câmpia Turzii, unde activează în jur de 100.

Într-un răspuns transmis presei române, reprezentanții MApN au precizat că România nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală reducere a contingentului american.

Informațiile despre o posibilă retragere a trupelor americane din Europa de Est circulă de la începutul acestui an. În primăvară, publicații precum NBC și Politico au relatat că Pentagonul ar analiza o diminuare cu până la 10.000 de militari din mai multe țări NATO, inclusiv România și Polonia.

Totuși, potrivit datelor disponibile, planurile nu vizau o retragere completă, ci o reașezare temporară a forțelor în funcție de prioritățile strategice ale Washingtonului.

Colonelul în retragere Richard Williams, fost director adjunct al Diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat pentru Kyiv Post că „nu există un motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii NATO din România”.

Williams a avertizat că o astfel de decizie ar putea fi interpretată greșit în regiune, în condițiile în care flancul estic al Alianței se confruntă în continuare cu riscuri de securitate generate de războiul din Ucraina.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit recent cu noul lider al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi retrase din Polonia. „Suntem alături de Polonia până la capăt”, a declarat Trump în timpul întrevederii de la Casa Albă.

De asemenea, președintele american a precizat că Washingtonul ar putea chiar să crească prezența militară în Polonia, pentru a consolida apărarea NATO la granița estică.

În cazul confirmării unei retrageri parțiale, România ar rămâne totuși un punct strategic esențial pentru Statele Unite și NATO. Baza Mihail Kogălniceanu, aflată în proces de extindere, este destinată să devină cel mai mare hub militar american din Europa de Est, cu o capacitate de peste 10.000 de soldați.

Proiectul, finanțat în parte de guvernul SUA, este programat să fie finalizat până în 2027, iar oficialii români au subliniat în repetate rânduri că investițiile americane în infrastructura militară de pe teritoriul național continuă conform calendarului stabilit.

Guvernul de la București a reafirmat că relația strategică cu Statele Unite rămâne „solidă și predictibilă”. Surse diplomatice au declarat pentru Reuters că România „nu a fost consultată cu privire la nicio modificare de amploare” și că angajamentele bilaterale din cadrul Parteneriatului Strategic și NATO rămân neschimbate.