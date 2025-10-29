Prima reacție oficială a SUA privind trupele militare din România. „Este un semn al responsabilității europene”

Statele Unite au transmis miercuri prima poziție oficială cu privire la reducerea prezenței militare din România, subliniind că această măsură nu reprezintă o retragere din Europa și nici o diminuare a angajamentului față de NATO. Departamentul de Război al SUA a precizat că decizia reflectă o consolidare a responsabilității militare a aliaților europeni.

„Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa sau un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene”, precizează Departamentul de Război într-un scurt comunicat de presă.

Conducerea armatei SUA pentru Europa și Africa a anunțat că retragerea Brigăzii 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate face parte din „procesul deliberat al Secretarului de Război de a asigura o poziție echilibrată a forțelor militare americane”, precizând că această unitate se va întoarce la baza sa din Kentucky „fără a fi înlocuită”, ceea ce marchează o schimbare semnificativă în postura militară a Statelor Unite pe flancul estic al NATO.

Brigada celebrei Divizii 101 Aeropurtate, care a sosit în România în primăvară pentru o misiune de nouă luni, după o rotație similară desfășurată în 2022, își încheie acum prezența pe teritoriul țării. De această dată, locul său nu va mai fi preluat de alți militari americani.

Documentul subliniază că aliații NATO „răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”, precizând că această ajustare a poziției forțelor americane „nu va schimba mediul de securitate din Europa”, întrucât Statele Unite „mențin o prezență robustă pe întreg teatrul european” și își păstrează capacitatea de a disloca rapid trupe și capabilități pentru îndeplinirea obiectivelor strategice și „sprijinirea angajamentului președintelui Trump de a apăra aliații NATO”.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri dimineață că România și statele aliate din NATO au fost informate oficial despre decizia Statelor Unite de a „redimensiona” prezența trupelor americane în Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” pe teritoriul României.

Această informare a fost făcută publică după ce publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump intenționează să retragă „mii de soldați” americani din România.

MApN a precizat că printre componentele brigăzii care își vor încheia rotațiile în Europa se află și unități destinate României, staționate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, confirmând astfel informațiile anterioare potrivit cărora eventualele reduceri ar putea viza aceste trupe.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că această decizie „era așteptată”, întrucât România s-a aflat „în contact permanent cu partenerul strategic american”, subliniind că redimensionarea forțelor SUA este rezultatul noilor priorități anunțate de administrația prezidențială încă din luna februarie. Conform comunicatului MApN, ajustarea posturilor militare americane a ținut cont și de faptul că NATO „și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic”, ceea ce permite SUA să își recalibreze rolul în regiune fără a afecta securitatea aliată.