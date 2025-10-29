Oficial NATO: Ajustările forțelor americane în Europa sunt normale și nu afectează securitatea regiunii

Un oficial NATO a declarat miercuri că autoritățile Alianței și cele americane sunt în strânsă legătură privind postura forțelor din Europa, după ce MApN a confirmat că România și aliații au fost informați despre planurile SUA de a reduce numărul militarilor staționați în țară.

Oficialul a subliniat că „ajustările aduse posturii forțelor SUA nu sunt neobișnuite” și a adăugat că, „chiar și cu această ajustare, postura forțelor SUA în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani”.

Declarația evidențiază că modificările nu diminuează angajamentul american față de securitatea europeană și fac parte dintr-un proces normal de adaptare strategică.

Potrivit MApN, această măsură nu reprezintă o retragere a trupelor, ci încheierea rotațiilor efectuate în România, Bulgaria, Slovacia și Ungaria. Conform estimărilor oficiale, aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne pe teritoriul României.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că schimbarea are legătură cu reorientarea strategică a Statelor Unite către regiunea Indo-Pacifică.

„Fiecare stat își ajustează, periodic, prioritățile strategice”, a declarat acesta. „Nu este vorba despre retragerea trupelor americane, ci despre oprirea rotațiilor. Aproximativ 900–1.000 de soldați vor rămâne în România. Capabilitățile strategice nu se modifică; baza Mihail Kogălniceanu va continua să fie dezvoltată”, a adăugat ministrul, subliniind că parteneriatul dintre România și Statele Unite „rămâne solid”.

Conform informațiilor oficiale, în principal, aproximativ 800 de militari americani vor fi retrași de la baza Mihail Kogălniceanu, în timp ce echipele din Deveselu și Câmpia Turzii își vor menține activitatea.

Ionuț Moșteanu a mai precizat că România se află în contact constant cu celelalte state aliate.

„Din 2022, s-au întâmplat multe. Europa a înțeles că trebuie acordată mai multă atenție fiecărui stat”, a spus ministrul, menționând și prezența celor aproximativ 4.000 de militari francezi aflați în România.

Reducerea prezenței americane în Europa de Est era așteptată de mai mult timp. În aprilie 2025, publicația NBC News relata că administrația americană analizase posibilitatea reducerii la jumătate a efectivelor din regiune.

În 2022, administrația Biden trimisese aproximativ 20.000 de militari în Polonia, România și statele baltice, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a afirmat că această decizie reprezintă „un semnal de avertizare”.

„Redimensionarea prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe dislocate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe asupra securității României și a regiunii Mării Negre”, a declarat acesta.

Negrescu a adăugat că vizita președintelui României, Nicușor Dan, în Statele Unite ar trebui accelerată pentru a consolida relațiile bilaterale.

„Este important ca România să continue să fie percepută drept un partener strategic de încredere pentru Statele Unite”, a spus europarlamentarul.

În septembrie 2025, România aprobase o cerere a Statelor Unite de a aduce forțe suplimentare la baza Mihail Kogălniceanu, în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

Anunțul actual marchează o ajustare a acestei prezențe, fără modificarea capacităților strategice esențiale.

MApN a reiterat că alianța cu Statele Unite și cu NATO „rămâne un pilon al securității naționale”.

În perioada următoare, autoritățile române și americane vor continua consultările privind cooperarea militară și infrastructura strategică de la Marea Neagră.