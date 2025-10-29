Ionuț Moșteanu: SUA se vor uita mai mult către Indo-Pacific. România rămâne o țară sigură

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, va susține miercuri o conferință de presă după anunțul oficial al MApN privind redimensionarea trupelor americane dislocate în România. Aproximativ o mie de militari SUA vor rămâne în continuare la Mihail Kogălniceanu.

UPDATE 10:24 Ionuț Moșteanu a oferit primele reacții după decizia SUA.

„România și aliații au fost informați de SUA de dislocarea trupelor americane din România. Această reevaluare face parte dintr-o strategie mai largă. Mesajele au fost transmise la nivel public, chiar în urmă cu două săptămâni. SUA se vor uita mai mult către Indo-Pacific, acum că Europa se înarmează mai mult.

Vor rămâne, în continuare, aproape 1000 de soldați americani care vor reprezenta o garanție a SUA. Rămân în jur de 1000 de soldați americani în România, la nivelul care era înainte de războiul din Ucraina. România reprezintă o țară sigură, prezența aliaților reprezintă o garanție. Franța, împreună cu Belgia, Spania, Portugalia, rămân alături de noi. Principala forță care ne protejează în fiecare zi este Armata română. Singurele schimbări vor fi la baza Mihail Kogălniceanu, soldații americani de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân. De la Kogălniceanu pleacă brigada rotativă, care oricum era plecată din România de o lună. Avem o alianță puternică, suntem cea mai mare alianță din lume, iar acel articol 5 ne protejează pe fiecare din noi. Aș fi vrut să avem cât mai mulți militari ai aliaților, dar ne vom continua strategia. Avem proiectul de armată voluntare, vom crește și vom întineri rezerva prin acest proiect. Nu se discută despre armata obligatorie”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va susține astăzi, de la ora 10:15, o conferință de presă la sediul ministerului, la scurt timp după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România.

Evenimentul are loc în contextul în care Statele Unite au decis redimensionarea efectivelor militare de pe flancul estic al NATO, ca parte a unei reevaluări a posturii globale a forțelor armate americane.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România a fost notificată oficial de partenerul strategic american.

„România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa. Decizia vizează și forțe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Ministerul precizează că măsura a fost anticipată și că autoritățile române s-au aflat „în contact permanent cu partenerul strategic american” pe tot parcursul procesului decizional.

MApN arată că redimensionarea forțelor americane face parte din procesul de reevaluare a posturii globale a SUA, anunțat încă din luna februarie.

„Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a transmis ministerul.

Instituția subliniază că NATO și-a consolidat prezența pe flancul estic, ceea ce permite Statelor Unite să-și ajusteze temporar dispozitivul militar în regiune fără a afecta stabilitatea alianței.

În prezent, România găzduiește aproximativ 1.700 de militari americani, potrivit datelor oficiale ale MApN.

Cea mai mare parte a contingentului se află la Baza Aeriană 57 „Mihail Kogălniceanu” (MK), aflată în apropiere de Constanța. Restul efectivelor sunt staționate la Deveselu, unde operează sistemul antirachetă Aegis Ashore.

Americanii sunt prezenți la Kogălniceanu încă din anul 1999, iar baza a devenit, în ultimele două decenii, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru NATO în regiune.

Prezența militarilor americani a fost consolidată semnificativ după invadarea Ucrainei de către Rusia, când Washingtonul a decis trimiterea de trupe suplimentare pe flancul estic al alianței.

La Mihail Kogălniceanu sunt staționate unități dotate cu transportoare blindate Stryker, vehicule de luptă Bradley, tancuri Abrams și elicoptere Black Hawk și Apache, utilizate în exercițiile comune româno-americane.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu urmează să fie extinsă masiv în următorii ani, devenind cel mai mare hub militar american din Europa de Est.

Proiectul, finanțat în parte de guvernul Statelor Unite, include construcția de noi hangare, infrastructură logistică și spații de cazare pentru trupe, cu termen de finalizare estimat pentru anul 2027.

MApN a reafirmat că această investiție „demonstrează caracterul durabil al angajamentului strategic american în România și în regiune”.