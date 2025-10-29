Sorin Grindeanu cere explicații urgente în Parlament privind retragerea trupelor americane din România

Sorin Grindeanu, a reacționat dur după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, considerând situația drept un punct critic pentru securitatea națională.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase. În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor”, și-a început mesajul liderul intermar al PSD.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția că „anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase”, subliniind că lipsa unei poziții clare din partea autorităților de la București poate fi interpretată „ca un regres în relația cu Partenerul Strategic” și generează neliniște în rândul populației. În opinia sa, transparența instituțională este esențială în asemenea momente, iar comunicarea publică nu poate fi întârziată sau minimalizată.

Acesta consideră „inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională” în timp ce Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe nu oferă explicații. Singurele informații venite de la Ministerul Apărării Naționale „nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete”, ceea ce amplifică neîncrederea publică și incertitudinile strategice.

Sorin Grindeanu atrage atenția că decizia Pentagonului a fost deja contestată oficial în Congresul Statelor Unite, ceea ce ar trebui să determine Guvernul României să ofere urgent garanții și clarificări privind impactul real al retragerii și pașii următori. În lipsa unui astfel de demers, „actorii instituționali nu vin să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente”.

În mesajul său, liderul social-democrat critică și absența unei reacții ferme din partea ambasadorului României la Washington, Andrei Muraru, care „transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA”, fără a oferi o perspectivă strategică asupra relației bilaterale. Totodată, prim-ministrul Ilie Bolojan este acuzat că „nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”.

Grindeanu susține că lipsa de reacție a premierului este cu atât mai problematică, cu cât „singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior, adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”. Potrivit acestuia, astfel de decizii politice transmit semnale negative în plan extern, tocmai într-un moment de maximă sensibilitate.

În acest context, liderul PSD solicită „de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării”, pentru a prezenta un plan concret privind menținerea capacităților de descurajare și a garanțiilor de securitate pe Flancul Estic al NATO. Această informare, consideră el, este esențială pentru protejarea intereselor naționale și pentru menținerea încrederii publice.

Sorin Grindeanu își încheie mesajul cu un avertisment ferm: „Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, subliniind că stabilitatea strategică a țării trebuie să rămână prioritatea absolută a guvernării și a instituțiilor responsabile.