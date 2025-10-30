Ilie Bolojan nu pleacă de la guvernare: „Nu se pune problema”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu intenționează să demisioneze, în ciuda tensiunilor tot mai vizibile din coaliția de guvernare. Șeful Executivului a spus că preferă să „se facă că nu aude și nu vede” criticile cu tentă politică, pentru a evita escaladarea disputelor interne și a menține imaginea de stabilitate a României.

„Nu se pune problema cu plecarea. Atunci când ești pe această funcție ești conștient că o bună parte din percepția legată de o țară pe care o au investitorii ține de stabilitatea politică. Sigur, cât poți să faci ce poți pentru țară, ești obligat să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potența conflicte”, a declarat premierul într-o intervenție la Observator.

Bolojan a explicat că evită să răspundă la atacurile din interiorul coaliției pentru a nu afecta imaginea României în fața partenerilor externi.

Declarațiile vin după ce PSD și AUR au votat împreună, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru ca Ilie Bolojan să fie chemat în Parlament să dea explicații privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staționate în România.

Conform informațiilor apărute în presă, premierul nu a decis încă dacă va participa la audiere, însă le-a cerut liberalilor să blocheze inițiativa — demers care nu a avut succes. Solicitarea a fost adoptată în urma unui vot tensionat, susținut de PSD, AUR și reprezentanții minorităților.

În replică, Ilie Bolojan a transmis că va respecta procedura oficială și că așteaptă invitația formală din partea Parlamentului, de asemenea că va răspunde instituțional, fără a transforma subiectul într-un conflict politic.

Premierul a vorbit și despre nivelul scăzut de încredere al românilor în clasa politică, afirmând că imaginea negativă s-a construit în timp, din cauza promisiunilor neonorate.

„Dacă ne-am fi comportat altfel, cei din lumea politică, dacă nu le-am fi promis cetățenilor lucruri pe care să nu le respectăm, dacă nu am fi încercat de multe ori să nu îi păcălim pe oameni, cu siguranță percepția ar fi fost diferită… Percepțiile nu se formează într-o lună, două, se formează în timp. Când vii și îți asumi responsabilități nu ai cum să schimbi percepții de pe o zi pe alta”, a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că unele măsuri nepopulare, precum creșterea taxelor sau reducerea cheltuielilor, au fost necesare pentru a stabiliza economia.

„Țara noastră avea nevoie de măsuri care nu sună bine nicăieri, care țin și au ținut de componenta de creșteri de taxe, scăderi de cheltuieli. Acest pachet înseamnă o scădere a puterii de cumpărare”, a explicat premierul.