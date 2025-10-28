Hunor, după atacurile pe tema pensiilor magistraților: M-am trezit ciuruit fără să am nicio treabă cu judecătorii

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți seară că proiectul referitor la pensiile magistraților nu poate fi finalizat înainte de publicarea motivării Curții Constituționale și a adăugat că discuțiile publice pe această temă s-au transformat într-un atac nejustificat la adresa sa. „Acum m-am trezit eu ciuruit”, a spus acesta, la un post TV.

Liderul UDMR a spus că s-a simțit „ciuruit” de critici, deși nu are nicio legătură cu magistrații. El a adăugat că cei care îl critică acum îl felicitau în urmă cu câțiva ani, când discuțiile vizau Inspecția Specială.

„Acum m-am trezit eu ciuruit (...). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am nicio treabă cu magistraţii, de fiecare dată am luat apărarea judecătorilor. Acum 2, 3, 4, 5 ani, când era cu Inspecţia Specială, nu ştiu exact, cei care m-au ciuruit astăzi m-au felicitat atunci. Deci, eu sunt un om principial, nu am nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a precizat că obiectivul coaliției de guvernare este menținerea echilibrului și a echității sociale.

„Pur şi simplu, ce a dorit Guvernul şi această coaliţie? Să aducem dreptate, fiindcă societatea este extrem, extrem de nervoasă. E percepţia că ei ies la pensie după 25 de ani de muncă, la 48, la 50 de ani, pensia e cum e şi atunci noi am spus: haide să dăm 35 de ani activitate în muncă, să spunem că este o tranziţie de 10 ani, că nu poţi să o faci de la o zi la alta, şi să fie, exact aşa cum e în Uniunea Europeană, media generală, 70 din net. În Uniunea Europeană nu există mai mult de 70% din venitul net la pensie”, a mai spus liderul UDMR.

El a adăugat că legea va putea fi finalizată numai după publicarea motivării Curții Constituționale, menționând că încă nu a văzut motivarea.

„Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, fiindcă atunci reluăm procedura şi aşteptăm avizul CSM-ului dacă trebuie 30 de zile. Dacă nu e vorba doar de procedură, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curţii. E greu să spui ce trebuie corectat, când nu ai văzut motivarea”, a mai spus acesta.