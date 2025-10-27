Emisiunea cu care Pro TV vrea să spulbere concurența. Detalii din culise, despre protagoniști

Pro TV se pregătește să lanseze noul show de aventură „Desafio: Aventura”, prezentat de Daniel Pavel. Filmările vor avea loc în Thailanda, iar postul a anunțat deja o parte dintre cei 24 de concurenți care vor participa la competiție.

Trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – formate din câte opt concurenți se vor întrece în noul show de la Pro TV, care înlocuiește formatul Survivor.

Cei 24 de concurenți pornesc în competiție de pe poziții egale și vor trebui să lupte pentru fiecare avantaj, inclusiv pentru teritoriile unde vor locui, a anunțat postul de televiziune. Doar unul dintre concurenți va avea ocazia să câștige marele premiu, în valoare de până la 150.000 de euro.

Dinamica competiției poate schimba rapid situația: prin jocurile dintre cele trei echipe, concurenții pot pierde avantajele obținute și pot ajunge să trăiască în condiții dificile, depinzând de propriul efort pentru fiecare resursă. Norocul poate fi un ajutor sau un obstacol, în funcție de forța, strategia și coeziunea fiecărei echipe.

Delia Salchievici a trecut printr-un divorț dificil, experiență care, spune ea, a făcut-o mai puternică. A intrat în competiție cu dorința de a sprijini femeile care nu au curaj să vorbească despre propriile trăiri: „Scopul meu e să demonstrez oamenilor că nu întotdeauna aspectul te defineşte. Sunt o persoană cu un caracter frumos şi vreau să arăt asta şi celor care nu mă cunosc”, este descrierea sa.

Sergiu Califar este antreprenor și deține o firmă de design interior. El spune că succesul său se datorează muncii și perseverenței. „Cel mai dor îmi va fi de persoana de acasă, de jumătatea mea, nu am stat niciodată despărţiţi, în cei şapte ani de când suntem împreună, mai mult de două-trei zile.”

Alina Ceban a crescut într-un mediu sigur și consideră că participarea la competiție este o ocazie de a-și testa limitele. „E genul de experienţă care nu te testează doar fizic, ci mai ales mental – răbdarea, echilibrul şi felul în care reacţionezi când nu mai ai control.”

Nicolae Lupșor se descrie drept „Regele fitnessului”. De-a lungul timpului, a lucrat în diverse domenii, de la activități fizice la spectacole de divertisment. „Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el”, este descrierea sa.

Florin Prunea, fost portar al echipei naționale, participă la competiție cu dorința de a demonstra că vârsta nu are o limită: „Chiar dacă am 57 de ani, vreau să dovedesc că am spirit tânăr. Nu ai voie să îţi fie dor de nimeni fiind acolo, pentru că trebuie să fii concentrat total asupra a ceea ce ai de făcut.”

Bettyshor a crescut în străinătate și a lucrat în industria modei. Ea spune că își dorește să iasă din zona de confort: „Vreau să văd dacă pot ieşi din zona mea de confort, din care nu am ieşit niciodată.”

Ian (Anghel Bogdan Georgian), artist, afirmă că vrea să transmită tinerilor un mesaj pozitiv: „Cel mai greu va fi să stau fără muzică, fără familie şi fără comunitatea mea de fani.”

Codruța Șanfira, cântăreață pasionată de activități pline de adrenalină, recunoaște că despărțirea de cei dragi va fi una dificilă: „Îmi va fi destul de greu din cauza lipsei de comunicare şi a distanţei de cei dragi: Valentin, soţul meu, părinţii mei, prietenii.”