Un Halloween cinematografic la Cazinoul din Constanța, sâmbătă, 1 noiembrie, 2 show-uri cu premiere muzicale

Sâmbătă, 1 noiembrie, Cazinoul din Constanța vă invită la o seară de Halloween cu totul specială: în penumbra elegantă a Cazinoului, luminile se vor stinge pentru a lăsa locul lumânărilor și coloanelor sonore ce au marcat generații.

Piese din filme iconice interpretate live instrumental prind viață în cadrul show-ului intitulat sugestiv Paint it, Black. Halloween edition, inspirat de celebra piesă a trupei The Rolling Stones interpretată recent și de personajul Wednesday din serialul omonim. Concertul Paint it, Black. Halloween edition va avea două reprezentații pe 1 noiembrie, de la ora 18:30, respectiv ora 20:30.

Biletele sunt disponibile pe bilet.cazinoul.com. Evenimentele sunt organizate de Cazinoul din Constanța și fac parte din seria Iconic Movie Soundtracks dezvoltată de Multisenzorial.

Pe 1 noiembrie, la Cazinoul din Constanța Halloween-ul se sărbătorește într-un decor elegant și misterios, la lumina lumânărilor, cu un dress code All Black. Vom asculta piese celebre din filme emblematice care au trecut proba timpului într-o interpretare live plină de emoție și vigurozitate.

Programul muzical conține compoziții interpretate în premieră în cadrul reprezentațiilor Multisenzorial, adaptate la tematica de Halloween, precum This Is Halloween, Familia Addams și Paint It, Black. Atmosfera încărcată de mister și note gotice continuă cu repertoriul din alte coloane sonore a unor producții precum Phantom of the Opera, The Godfather, Harry Potter, The Hobbit sau Game of Thrones, printre altele.

Spectacolele programate pentru 1 noiembrie la Cazinoul din Constanța în sala mare de evenimente de la etaj vor avea loc de la 18:30, respectiv de la 20:30.

Biletele sunt disponibile pe website-ul oficial al Cazinoului la secțiunea bilet.cazinoul.com, cu prețuri cuprinse între 175 lei (acces general) și 225 lei (acces VIP în primele rânduri).

Concertele oferite de Cazinoul din Constanța cu ocazia sărbătorii internaționale de Halloween fac parte din propunerea culturală care vizează un program dinamic, cu obiectivul de a face din clădirea simbol de la malul mării un punct de atracție pe tot parcursul anului.

De la redeschiderea sa oficială din 21 mai 2025, peste 175.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului din Constanța. Cu un program cultural divers și atractiv, Cazinoul devine un reper al vieții culturale din România, deschis publicului local și internațional.