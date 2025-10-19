Te bântuie întrebarea: ce să văd de Halloween? Lista cu câteva seriale care îți dau fiori

Netflix propune o selecție specială de episoade tematice de Halloween, perfecte pentru cei care vor să iasă din rutina zilnică, măcar pentru o seară. Platforma de streaming le oferă fanilor genului horror o serie de recomandări care îmbină suspansul și atmosfera specifică acestei sărbători, ideale pentru o noapte în care frica devine distracție.

Cu măști, costume trăsnite și clișee horror presărate cu umor, aceste episoade dezvăluie adesea fețe noi ale personajelor cunoscute. Halloweenul oferă creatorilor libertatea de a experimenta, de a schimba regulile și tonul narativ pentru o seară, aducând un suflu aparte sezonului serialelor.

Sezonul 4, episodul 9: „Casa Groazei”: În episodul 9 din sezonul 4 al serialului „Big Mouth”, intitulat sugestiv „Casa Groazei”, umorul acid se împletește cu introspecția într-un mod tipic pentru acest show animat. Personajele principale, Nick, Jessi, Andrew, Missy și Matthew, sunt atrase într-o experiență psihedelică atunci când pășesc în sinistra casă a frăției Kappa Kappa Kill.

După ce consumă un elixir dubios, fiecare dintre ei este catapultat într-un coșmar. Pe fundalul acestor halucinații provocatoare, monștrii Rick, Mona, Connie și Maury sunt și ei prinși într-un alt fir narativ misterios. O bibliotecă aparent banală îi trimite într-o locație necunoscută, unde pornesc într-o aventură paralelă, încărcată de absurd și umor grotesc.

Tradiția începută în primul sezon al serialului continuă în forță cu un nou episod dedicat jafurilor de Halloween, deja un eveniment emblematic pentru fanii Brooklyn Nine-Nine. De această dată, miza este o centură de campion, deși căpitanul Holt insistă să o numească cummerbund, spre amuzamentul general.

Competiția se încinge rapid între Jake Peralta (Andy Samberg) și Holt (Andre Braugher), ambii mai determinați ca niciodată să câștige. Echipele se formează și se destramă într-un ritm alert, apar dispozitive high-tech, iar centura trece dintr-o mână în alta într-un joc haotic de strategie și trădare.

Finalul este total neașteptat. Ceea ce părea o simplă competiție pentru un trofeu simbolic se transformă într-o surpriză cu miză emoțională, dovedind că uneori cel mai valoros premiu nu este cel pe care îl vezi, ci cel pe care îl simți.

În noaptea în care umbrele devin mai adânci, Sabrina Spellman ajunge la o răscruce periculoasă între două lumi. Iar atunci când Halloween-ul aduce cu sine nu doar spirite, ci și decizii de viață și moarte, Sabrina Spellman (interpretată de Kiernan Shipka) împlinește 16 ani. Dar spre deosebire de alți adolescenți care oscilează între viața de familie și cercul de prieteni, Sabrina trebuie să opteze între lumea muritorilor și universul ocult al vrăjitoarelor.

Sub lumina misterioasă a unei eclipse, Sabrina, jumătate vrăjitoare, jumătate om, este chemată să treacă prin ritualul inițiatic cunoscut drept „botezul întunecat” – un angajament etern față de Căile Nopții și față de conducătorul acestora, Lordul Întunecat. Acceptarea înseamnă nu doar dobândirea puterii depline, ci și ruperea tuturor legăturilor omenești: iubitul ei Harvey (Ross Lynch), prietenele Roz (Jaz Sinclair) și Susie (Lachlan Watson) ar deveni simple amintiri.

Lucrurile se complică atunci când Sabrina află că Susie este victima unor hărțuiri violente din partea unui grup de sportivi misogini. Fără să ezite, ea apelează la cele trei vrăjitoare rivale – Prudence (Tati Gabrielle), Agatha (Adeline Rudolph) și Dorcas (Abigail Cowen) – pentru a le da băieților o lecție pe care nu o vor uita curând.

În peisajul tot mai aglomerat al producțiilor cu tematică supranaturală, serialul Evil este o alegere perfectă pentru o seară de Halloween plină de mister și tensiune. Echipa neobișnuită formată din David (interpretat de Mike Colter), un preot în formare, Kristen (Katja Herbers), o psiholoagă sceptică, și Ben (Aasif Mandvi), un om de știință pragmatic, colaborează cu Biserica Catolică pentru a investiga fenomene stranii. Misiunea lor: să stabilească dacă evenimentele au o explicație rațională sau dacă sunt dovezi ale unor forțe supranaturale.

Episodul special de Halloween îi găsește pe David și Kristen în mijlocul unui exorcism tulburător. Într-o altă secvență neliniștitoare, fiicele lui Kristen se confruntă cu o vecină misterioasă, a cărei identitate pare din ce în ce mai incertă. Cine este, de fapt, această femeie și ce se ascunde în spatele comportamentului ei straniu?

Sezonul 2, episodul 4: „Curse of Tanner Manor”

Când Max (Elias Harger) descoperă că cel mai bun prieten al lui a numit casa familiei Tanner „cea mai penibilă locuință de Halloween” într-o postare pe blog, mama sa, DJ (Candace Cameron Bure), ia lucrurile în propriile mâini. Hotărâtă să repare imaginea familiei, ea promite „cea mai terifiantă petrecere de Halloween din toate timpurile”.

Majoritatea celor din familie sunt încântați de ideea petrecerii. Fernando (Juan Pablo Di Pace) și Kimmy (Andrea Barber) se prezintă în ținute de cuplu perfect asortate, demonstrând încă o dată pasiunea lor pentru evenimente tematice.

Pe de altă parte, Jackson (Michael Campion) și Ramona (Soni Nicole Bringas) refuză categoric ideea unei petreceri pentru copii. Cei doi aleg în schimb o experiență mai „adultă”: o vizită la o casă bântuită, fără să știe că Steph (Jodie Sweetin) și Jimmy (Adam Hagenbuch) joacă acolo rolurile unor zombi extrem de bine machiați....

În noaptea de Halloween, spitalul se transformă într-un adevărat decor de film horror. Coridoarele devin scena unor episoade stranii: pacienți cu comportamente bizare, ca scoși dintr-un film cu zombi, o femeie misterioasă care dispare și reapare cu o respirație înfricoșătoare, viermi care ies parcă de nicăieri și o fetiță a cărei frică pare aproape letală.

Shane (Gaius Charles) este urmărit de apariția fantomatică, în timp ce Leah (Tessa Ferrer) are parte de o mușcătură reală de la un pacient aflat într-o stare confuză, aproape... monstruoasă.

În episodul „It's the Great Pumpkin, Sam Winchester” din serialul Supernatural, Sam (Jared Padalecki) și Dean (Jensen Ackles) spune că pentru familia Winchester, fiecare zi este ca Halloween. De-a lungul seriei, vampirii, strigoii, demonii și chiar Lucifer (Mark Pellegrino) sunt adversari permanenți.

Totuși, acest episod sărbătoarea este abordată pentru prima dată în mod direct. Povestea începe cu un coșmar clasic de Halloween: bomboane contaminate. Când Luke Wallace (David Ingram), un om simplu și iubitor de familie, moare în circumstanțe suspecte, frații Winchester ajung în oraș chiar de Halloween. Inițial considerată o crimă motivată de răzbunare, fapta se dovedește a ascunde un pericol mult mai mare, cu implicații cosmice ce amenință ordinea universală.