Filmul care a detronat „Monster: The Ed Gein Story”, în topul vizionărilor

Deși „Monster: The Ed Gein Story” a fost apreciat pentru abordarea profundă și psihologică a unui personaj înfricoșător și controversat, un alt film, ce explorează teme mai captivante, a reușit să capteze atenția abonaților Netflix, aducând în prim-plan un alt tip de poveste. Rămâne de văzut dacă noul film favorit va reuși să își mențină poziția sau va fi detronat în curând de o altă producție, potrivit Netflix.com.

În viața unui dansator, sau dansatoare, găsirea dragostei este o adevărată provocare. Aceasta este tematica centrală a filmului „French Lover”, care a reușit să capteze atenția publicului, urcând pe primul loc în clasamentul vizionărilor din a doua săptămână de la lansare, cu 12,3 milioane de vizualizări.

Pelicula spune povestea unui star de cinema francez, interpretat de Omar Sy, cunoscut pentru rolul său din seria „Lupin”, care se îndrăgostește de o chelneriță (Sara Giraudeau), o tânără care nu se lasă pradă faimei sale. Acesta este un film despre iubire, dar și despre adevărurile din spatele strălucirii unei cariere publice.

Pentru telespectatorii care își doreau un început de octombrie cu o poveste captivantă, noul sezon din seria antologică Monster a lui Ryan Murphy și Ian Brennan a fost o alegere perfectă.

„Monster: The Ed Gein Story” a debutat cu succes, ocupând locul al doilea în topul englezesc, cu 12,2 milioane de vizionări în primul weekend.

În această nouă parte a seriei, Charlie Hunnam joacă rolul infamului „Măcelar din Plainfield”, al cărui comportament macabru a influențat profund filmul de groază.

Dacă ați vizionat filme precum „Psycho”, „Masacrul din Texas” sau „Tăcerea mieilor”, deja ați observat amprenta lui Gein asupra culturii pop, care continuă să inspire povești de groază legendare.

O altă recomandare captivantă pe lista serialelor de urmărit este „Wayward”, producția canadiană a lui Mae Martin. Serialul a reușit să ajungă pe primul loc în topul televiziunii pentru a doua săptămână consecutivă, cu un impresionant total de 14,1 milioane de vizionări.

Povestea o are în centrul său pe Evelyn Wade, consiliera pentru tineret interpretată de Toni Collette, care este responsabilă de administrarea unei școli enigmatice pentru adolescenți cu probleme, Tall Pines Academy.

Printre cele mai apreciate producții, „Ruth & Boaz” s-a impus pe locul 2 în topul filmelor în limba engleză, cu 14,1 milioane de vizionări, confirmând că iubirea din poveștile biblice încă mai are puterea de a captiva publicul modern.

Un alt titlu care a reușit să atragă atenția a fost „The Wrong Paris”, în care Miranda Cosgrove a continuat să impresioneze telespectatorii prin participarea la un show de dating. Cu 3,6 milioane de vizionări, filmul s-a clasat pe locul 5 în top, consolidându-i statutul de vedetă.

În ceea ce privește noile apariții, „Love Is Blind Season 9”, un serial reality romantic, a fost o surpriză plăcută pe lista englezilor, intrând pe locul 4 cu 3,7 milioane de vizionări. Proiectul, care prezintă cupluri noi aflate în căutarea dragostei, a captat rapid atenția publicului.

Nu în ultimul rând, „She Said Maybe”, un film german despre un cuplu care își schimbă viața în urma unei vești neașteptate în vacanță, a reușit să atragă 2,3 milioane de vizionări, ocupând locul 5 în topul producțiilor non-engleze. Aceasta este dovada că poveștile de iubire nu au frontiere și pot atinge inimile spectatorilor din întreaga lume.

Pe locul 2 în topul filmelor non-englezești, cu 6,8 milioane de vizualizări, se află „Mantis”, un thriller de acțiune sud-coreean care explorează lumea subterană a asasinilor plătiți. Acțiunea are loc în același univers cinematografic introdus în 2023 de filmul Kill Boksoon, care a înregistrat 1,2 milioane de vizionări și a ocupat locul 8 în aceeași categorie.

La nivelul serialelor, „Alice in Borderland” a reușit să capteze din nou atenția publicului, cu sezonul 3 al acestei producții plasându-se pe primul loc în topul serialelor TV non-englezești, având 7 milioane de vizionări. De asemenea, sezoanele anterioare au avut și ele succes, cu sezonul 1 pe locul 8 (2,1 milioane de vizionări) și sezonul 2 pe locul 9 (1,5 milioane de vizionări).

În ceea ce privește producțiile TV în limba engleză, noul serial al lui Steven Knight, „House of Guinness”, a ajuns pe locul 3 cu 6,4 milioane de vizionări, demonstrând că dramele familiale au o apetență universală, indiferent de epocă.

În aceeași listă, pe locul 2 se află thrillerul spaniol „Ángela” (5,6 milioane de vizionări), care urmărește povestea unei femei abuzate care, încurajată de un bărbat din trecutul ei, încearcă să își părăsească soțul, dar este confruntată cu informații șocante ce pun sub semnul întrebării încrederea ei în cei din jur.

Tot pe lista TV în limba engleză, serialul „Bon Appétit, Your Majesty”, o aventură cu teme de călătorii în timp, a atras 4,9 milioane de vizionări, plasându-se pe locul 3.

În sfârșit, „Karate Kid: Legends”, un film care reînvie franciza celebră cu Ralph Macchio și Jackie Chan în rolurile principale, a reușit să ajungă pe locul 3 în topul filmelor în limba engleză, cu 3,9 milioane de vizionări, demonstrând că seria Cobra Kai continuă să fie un succes.