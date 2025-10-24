Sfințirea picturii Catedralei Naționale, transmisă în direct de TVR

Televiziunea Română va transmite, duminică, în direct, slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, într-o ediție specială a emisiunii „Universul credinței”, moderată de jurnalistul Victor Andrei Dochia.

În calitate de broadcaster oficial, Televiziunea Română, alături de Trinitas TV, va difuza evenimentul pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA și TVR Internațional, duminică, între orele 9.00 și 12.50. Telespectatorii din România și din întreaga lume vor putea urmări în direct slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, un moment de referință pentru comunitatea religioasă și culturală a țării.

Transmisiunea va fi realizată printr-o producție coordonată de angajații TVR și Trinitas TV, care vor utiliza două Care de televiziune, trei DSNG-uri și peste 25 de camere de filmare. Această abordare tehnică complexă va permite publicului să urmărească fiecare detaliu al ceremoniei, oferind o experiență vizuală completă și de înaltă calitate.

Amfitrionul ediției speciale a emisiunii „Universul credinței”, Victor Andrei Dochia, a declarat că pentru TVR este „o mare bucurie și o responsabilitate” să fie, alături de Trinitas TV, broadcaster oficial al acestui moment istoric. „Ne respectăm misiunea publică de a fi prezenți la fiecare eveniment major al României și de a-l aduce în casele oamenilor, cu emoție și respect”, a precizat jurnalistul.

Transmisiunea live va dura aproape patru ore și va alterna între ceremonia de sfințire și intervenții din studioul TVR, cu mărturii și analize ale invitaților speciali: preotul prof. Constantin Necula și jurnalistul Răzvan Bucuroiu. „Îi voi avea alături pe invitații mei speciali pentru a oferi telespectatorilor o perspectivă completă asupra acestui eveniment unic”, a adăugat Dochia.

Evenimentul religios va fi oficiat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ceremonia marchează un moment simbolic de înaltă semnificație pentru comunitatea ortodoxă din România și din întreaga lume.

Slujba are loc în contextul aniversării a 140 de ani de la obținerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, fiind astfel un prilej de celebrare a tradiției și continuității spirituale a instituției.