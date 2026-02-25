La ce icoană s-a rugat Tzancă Uraganu să se lase de droguri și ce i-a promis lui Dumnezeu

Tzancă Uraganu a cerut inclusiv ajutor divin atunci când a fost vorba să se lase droguri. Acesta a mers la Mânăstirea Ghighiu, acolo unde se află o icoană făcătoare de minuni și a cerut ajutorul.

Interpretul a povestit că în momentul în care s-a hotărât să nu mai consume droguri a cerut și ajutorul unei icoane făcătoare de minuni. ”Am promis la icoana făcătoare de minuni de acolo de la mine de la Ploiești, de la Ghighiu.

Acolo e o icoană făcătoare de minuni, are 400 de ani și vin oameni din toată lumea acolo. Și am pus mâna pe ea și am spus că niciodată nu o să mai fac așa ceva. Și de atunci nu m-am mai atins de așa ceva. am șase ani. Pe 2 februarie s-a întâmplat și am făcut și tiktokul acela”, a povestit interpretul.

Manelistul a povestit că aceasta este ziua în care s-a hotărât să meargă pe altă cale și a primit sprijin de la Dumnezeu. ”E o zi care mi-a schimbat viața.

Și vreau să mă duc înapoi la icoană și să îi spun că m-am ținut de cuvânt. Am stat ți n anturaje cu fel și fel. Acum nici măcar nu există substanțele astea. Nu am mai avut niciun gând, nici măcar o încercare, nimic. Absolut deloc nu-mi trece prin cap să mai consum așa ceva”, a mai explicat solistul.

Pe de altă parte, manelistul nu se ferește să recunoască faptul că din cauza drogurilor a ajuns să aibă anxietate. Drept urmare a avut nevoie și de ajutor specializat. A apelat inclusiv la terapie pentru a-și reveni din stările de după consumul de substanțe interzise. În prezent, acesta spune că niciodată nu se va mai atinge de așa ceva.