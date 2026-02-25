Monden

La ce icoană s-a rugat Tzancă Uraganu să se lase de droguri și ce i-a promis lui Dumnezeu

La ce icoană s-a rugat Tzancă Uraganu să se lase de droguri și ce i-a promis lui DumnezeuTzancă Uraganu. Sursa foto: Instagram/tzanca__uraganu
Tzancă Uraganu a cerut inclusiv ajutor divin atunci când a fost vorba să se lase droguri. Acesta a mers la Mânăstirea Ghighiu, acolo unde se află o icoană făcătoare de minuni și a cerut ajutorul.

Tzancă Uraganu, relație specială cu divinitatea

Interpretul a povestit că în momentul în care s-a hotărât să nu mai consume droguri a cerut și ajutorul unei icoane făcătoare de minuni. ”Am promis la icoana făcătoare de minuni de acolo de la mine de la Ploiești, de la Ghighiu.

Mănăstirea Ghighiu, Icoana făcătoare de minuni

Mănăstirea Ghighiu, Icoana făcătoare de minuni. Sursa foto: facebook / Sfântul Efrem cel Nou

Acolo e o icoană făcătoare de minuni, are 400 de ani și vin oameni din toată lumea acolo. Și am pus mâna pe ea și am spus că niciodată nu o să mai fac așa ceva. Și de atunci nu m-am mai atins de așa ceva. am șase ani. Pe 2 februarie s-a întâmplat și am făcut și tiktokul acela”, a povestit interpretul.

2 februarie, ziua pe care nu o va uita niciodată

Manelistul a povestit că aceasta este ziua în care s-a hotărât să meargă pe altă cale și a primit sprijin de la Dumnezeu. ”E o zi care mi-a schimbat viața.

Și vreau să mă duc înapoi la icoană și să îi spun că m-am ținut de cuvânt. Am stat ți n anturaje cu fel și fel. Acum nici măcar nu există substanțele astea. Nu am mai avut niciun gând, nici măcar o încercare, nimic. Absolut deloc nu-mi trece prin cap să mai consum așa ceva”, a mai explicat solistul.

 Consumul de droguri l-a trimis la psiholog

Pe de altă parte, manelistul nu se ferește să recunoască faptul că din cauza drogurilor a ajuns să aibă anxietate. Drept urmare a avut nevoie și de ajutor specializat. A apelat inclusiv la terapie pentru a-și reveni din stările de după consumul de substanțe interzise. În prezent, acesta spune că niciodată nu se va mai atinge de așa ceva.

