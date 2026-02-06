Câți bani ar cere Costel Biju pentru o înmormântare. Suma este colosală

Manelistul Costel Biju a explicat faptul că înmormântările nu sunt nici pe departe locurile unde ar vrea să cânte. Cu toate acestea, atunci când ești artist nu prea ai de ales.

Artistul a explicat la detectorul de minciuni, un podcat unde este conectat la un astfel de aparat că nu prea ar cânta la înmormântări. Iar dacă ar face acest lucru, suma este una pe măsură.

”Pe 50.000 de euro aș cânta la o înmormântare. Pe mai puțin nu aș cânta dacă ar să fie după voia mea. Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi, că ferească Dumnezeu pe toată lumea de asemenea cazuri. Dar dacă ar fi să am un preț pentru asta atâta ar fi. Pentru că nu e deloc plăcut. Am cântat de câteva ori: ”Plec acum și vă las, vă las cu mare necaz”, din astea cântăm”, a spus manelistul.

Cele mai cumplite evenimente de acest gen sunt cele în care cei decedați sunt foarte tineri. Pentru că înmormântarea seamănă cu o nuntă și din punct de vedere vestimentar, dar și muzical.

”Mai sunt unii oameni care dacă le mor copiii tineri vor să le cânte ca la nuntă la înmormântare: ”sunt un bărbat cel mai luxos”, asta a fost cea mai cerută melodie la înmormântări. Dacă stai să o cântărești bine, e tragic rău. Familia răposatului, el tânăr și frumos în sicriu, e greu rău”, a concluzionat Costel Biju.

În tradiția rromilor, cântatul la astfel de evenimente este un lucru necesar. Cu toate acestea sunt artiști de gen care nu cântă la astfel de evenimente. Costel Biju și Tzancă Uraganu fac parte din cealaltă categorie. Iar în ceea ce îl privește pe Tzancă, acesta nu se uită la cel decedat pe perioada actului artistic.