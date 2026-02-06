Monden

Câți bani ar cere Costel Biju pentru o înmormântare. Suma este colosală

Câți bani ar cere Costel Biju pentru o înmormântare. Suma este colosală
Manelistul Costel Biju a explicat faptul că înmormântările nu sunt nici pe departe locurile unde ar vrea să cânte. Cu toate acestea, atunci când ești artist nu prea ai de ales.

Costel Biju nici n-ar sta la discuții fără 50.000 de euro

Artistul a explicat la detectorul de minciuni, un podcat unde este conectat la un astfel de aparat că nu prea ar cânta la înmormântări. Iar dacă ar face acest lucru, suma este una pe măsură.

”Pe 50.000 de euro aș cânta la o înmormântare. Pe mai puțin nu aș cânta dacă ar să fie după voia mea. Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi, că ferească Dumnezeu pe toată lumea de asemenea cazuri. Dar dacă ar fi să am un preț pentru asta atâta ar fi. Pentru că nu e deloc plăcut. Am cântat de câteva ori: ”Plec acum și vă las, vă las cu mare necaz”, din astea cântăm”, a spus manelistul.

llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver
Înmormântările tinerilor cele mai dureroase

Cele mai cumplite evenimente de acest gen sunt cele în care cei decedați sunt foarte tineri. Pentru că înmormântarea seamănă cu o nuntă și din punct de vedere vestimentar, dar și muzical.

”Mai sunt unii oameni care dacă le mor copiii tineri vor să le cânte ca la nuntă la înmormântare: ”sunt un bărbat cel mai luxos”, asta a fost cea mai cerută melodie la înmormântări. Dacă stai să o cântărești bine, e tragic rău. Familia răposatului, el tânăr și frumos în sicriu, e greu rău”, a concluzionat Costel Biju.

Mulți artiști nu cântă la înmormântări

În tradiția rromilor, cântatul la astfel de evenimente este un lucru necesar. Cu toate acestea sunt artiști de gen care nu cântă la astfel de evenimente. Costel Biju și Tzancă Uraganu fac parte din cealaltă categorie. Iar în ceea ce îl privește pe Tzancă, acesta nu se uită la cel decedat pe perioada actului artistic.

Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
