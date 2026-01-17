Cântatul la înmormântări provocare pentru maneliști. Cum rezistă la aceste evenimente

Costel Biju a explicat că înmormântările sunt cu adevărat provocări pentru maneliști. Nu de alta, dar unii au diferite temeri, în timp ce alți refuză să facă acest tip de demers.

La evenimentele triste din etnia romă se obișnuiește să se cânte la capul celui decedat. Doar că nu toți maneliștii sunt dispuși să facă acest lucru. Iar cei care fac acest lucru au grijă să nu se uite la cel decedat.

”Tzancă nu cântă la cap niciodată. Dacă îl vezi peTzancă, e mortul pe masă și el cântă cu spatele. Întors cumva la mort. Îi e frică rău lui Tzancă”, a explicat manelistul.

Pe de altă parte, interpretul a explicat că nici lui nu îi e tocmai ușor. Dar nu la momentul desfășurării evenimentului. Problema apare atunci când ajunge acasă de la eveniment. ”Mie nu mi-e frică, dar când mă duc acasă și prin curte și dacă e lumina stâncă prin casă, îmi vine în minte. Simți o energie din asta proastă”, a mai spus manelistul.

Cert este că și în aceste condiții maneliștii nu se dau înapoi de la astfel de cântări. Există însă oameni precum Vali Vijelie care nu pot să participe la astfel de evenimente. Asta pentru că tradiția le cere să improvizeze un cântec de jale și nu toți maneliștii sunt dispuși să facă acest lucru.

Unul dintre cei mai căutați maneliști pentru astfel de evenimente este Florin Salam. De altfel el a fost prezent și la înmormântările celor mai temuți interlopi, cum ar fi de exemplu Emi Pian.

Asta chiar dacă în trecut el a fost bătut și șantajat de clanul Duduianu. Acest lucru nu a constat atunci când liderul clanului și-a pierdut viața și a fost convocat să îl jelească.