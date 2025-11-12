Monden

Doliu în familia manelistului Costel Biju. A murit socrul artistului

Cunoscutul manelist Costel Biju și-a anunțat fanii, într-o postare pe Facebook, că socrul său s-a stins din viață pe 11 noiembrie. Familia se pregătește acum pentru înmormântare, iar artistul se pregătește să își ia rămas bun de la tatăl Andreei

Familia lui Costel Biju se pregătește de înmormântarea tatălui Andreei

Socrul lui Costel Biju a murit pe 11 noiembrie, iar familia se pregătește de înmormântare. Artistul a anunțat vestea pe rețelele de socializare, exprimându-și durerea și tristețea pentru pierderea suferită.

Cunoscutul manelist avea o relație apropiată cu tatăl soției sale, iar mesajul său postat pe Facebook a fost însoțit de condoleanțe și încurajări din partea fanilor.

Mesajul manelistului pentru socrul său

Pe 11 noiembrie 2025, manelistul Costel Biju a anunțat pe rețelele de socializare moartea socrului său, exprimându-și durerea și regretul profund, la o lună după ce fiul cel mare al artistlui s-a căsătorit. În mesaj, artistul a transmis Să ai drum lin către cer și Dumnezeu să te primească lângă El pentru că o să fii un înger bun, să ai grijă de noi copiii tăi și nepoții tăi de acolo de sus!”

Doliu

Doliu. Sursa foto: Pixabay

Costel Biju și-a descris socrul său ca fiind „cel mai bun om din lume” și și-a exprimat dorința ca acesta să aibă grijă de copii și nepoți de sus, subliniind legătura apropiată pe care o avea cu familia sa.

Costel Biju s-a confruntat cu probleme de sănătate pe parcursul anului

Pe parcursul acestui an, Costel Biju a trecut prin mai multe momente dificile, dezvăluind recent pe rețelele de socializare că nu se simte bine, fiind văzut cu perfuzia la mână. Din cauza stării de sănătate, artistul a fost nevoit să amâne mai multe evenimente pe care le avea programate.

Cântărețul a mărturisit că a rămas fără voce, ceea ce l-a împiedicat să urce pe scenă și să își continue activitățile artistice în perioada respectivă.

