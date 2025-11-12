Doliu în familia manelistului Costel Biju. A murit socrul artistului

Cunoscutul manelist Costel Biju și-a anunțat fanii, într-o postare pe Facebook, că socrul său s-a stins din viață pe 11 noiembrie. Familia se pregătește acum pentru înmormântare, iar artistul se pregătește să își ia rămas bun de la tatăl Andreei

Cunoscutul manelist avea o relație apropiată cu tatăl soției sale, iar mesajul său postat pe Facebook a fost însoțit de condoleanțe și încurajări din partea fanilor.

Pe 11 noiembrie 2025, manelistul Costel Biju a anunțat pe rețelele de socializare moartea socrului său, exprimându-și durerea și regretul profund, la o lună după ce fiul cel mare al artistlui s-a căsătorit. În mesaj, artistul a transmis Să ai drum lin către cer și Dumnezeu să te primească lângă El pentru că o să fii un înger bun, să ai grijă de noi copiii tăi și nepoții tăi de acolo de sus!”

Costel Biju și-a descris socrul său ca fiind „cel mai bun om din lume” și și-a exprimat dorința ca acesta să aibă grijă de copii și nepoți de sus, subliniind legătura apropiată pe care o avea cu familia sa.

Pe parcursul acestui an, Costel Biju a trecut prin mai multe momente dificile, dezvăluind recent pe rețelele de socializare că nu se simte bine, fiind văzut cu perfuzia la mână. Din cauza stării de sănătate, artistul a fost nevoit să amâne mai multe evenimente pe care le avea programate.

Cântărețul a mărturisit că a rămas fără voce, ceea ce l-a împiedicat să urce pe scenă și să își continue activitățile artistice în perioada respectivă.