Manelistul Dani Mocanu, reținut în Italia, datorii uriașe la ANAF. Cum îi vânează Fiscul pe cei care nu-și achită dările

ANAF a pornit o campanie extinsă de controale care vizează atât posesorii de autoturisme scumpe, cât și administratorii de săli de evenimente care raportează activitate zero, deși organizează nunți și botezuri. O altă categorie „vânată” de instituție este și cea a artiștilor. Până acum Dani Mocanu, prins recent de poliția italiană, a fost descoperit cu datorii de peste 1,6 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Responsabilii ANAF colectează date de la administrațiile fiscale locale privind autoturismele de mare valoare înmatriculate în România. Pe baza acestor informații, instituția stabilește un prag de referință și verifică dacă veniturile declarate de proprietari corespund cu valoarea bunurilor deținute.

Anunțul a fost făcut marți, 11 noiembrie, de șeful instituției, Adrian Nica, care a precizat că inspectorii vor analiza inclusiv imaginile postate pe rețelele sociale pentru a identifica evenimente nedeclarate.

„Am luat fiecare județ în parte și am stabilit un număr egal de contribuabili care vor fi verificați. Consecințele sunt prevăzute în lege: punem sechestru pe bunuri acolo unde identificăm fapte de evaziune fiscală și sesizăm organele statului”, a explicat Adrian Nica.

Potrivit acestuia, ANAF menține o colaborare permanentă cu Direcția Națională Anticorupție, iar cazurile comune au fost deja făcute publice. Primele rezultate ale verificărilor urmează să fie comunicate în perioada următoare.

O altă direcție a controalelor privește sălile de evenimente, unde inspectorii au constatat diferențe între activitatea reală și cea declarată oficial.

Pentru a clarifica situațiile suspecte, ANAF a solicitat acces la imaginile de pe camerele de supraveghere și a verificat inclusiv postările de pe rețelele sociale.

„Am întâlnit cazuri în care patronii au declarat că nu au avut activitate, dar în imaginile de pe camerele de supraveghere sau în pozele postate pe rețelele sociale se vede clar că acolo s-au organizat evenimente”, a spus șeful ANAF.

Aceste acțiuni fac parte din planul instituției de reducere a evaziunii fiscale și de creștere a transparenței în relația cu mediul de afaceri.

Adrian Nica a subliniat că ANAF va intensifica eforturile privind colectarea veniturilor la bugetul de stat, oferind o comparație sugestivă:

„Cu Guvernul suntem ca într-un cuplu. Unul se plânge că are trei joburi, iar celălalt nu aduce niciun ban. O să vedeți că ANAF va colecta!”, a afirmat el.

Instituția desfășoară o analiză detaliată pe fiecare județ, iar verificările asupra veniturilor nedeclarate vor continua în lunile următoare. „Sunt multe investigații în curs, nu putem face publice toate detaliile acum, dar avem o colaborare permanentă cu instituțiile statului”, a mai spus Nica.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș, unde au fost constatate obligații fiscale nedeclarate în valoare totală de 1,612 milioane lei.

Potrivit ANAF, cinci firme și două persoane fizice au fost controlate, concluziile indicând că acestea erau coordonate și folosite pentru evitarea plății taxelor.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăţi controlate de membrii familiei, iar societăţile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societăţile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist", se menţionează în comunicat.

Potrivit Mediafax, artistul menționat de instituție în comunicat ar fi chiar Dani Mocanu. Implicațiile fiscale identificate de Antifraudă ajung la 1,61 milioane lei, din care 1,14 milioane TVA, 164.509 lei impozit pe profit, 271.640 lei impozit pe dividende, 20.556 lei impozit pe venit și 13.328 lei impozit pe venitul microîntreprinderilor.

Inspecția fiscală a stabilit suplimentar creanțe de 710.930 lei din drepturi de autor.

„ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obţin venituri din activităţi artistice şi din surse online (...). ANAF promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili”, se subliniază în comunicat.