Inspector ANAF, prins în flagrant de DNA când lua mită 3.000 de lei

Un inspector antifraudă din Capitală a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în timp ce primea 3.000 de lei mită de la administratorul unei firme la care efectuase un control.

Conform informațiilor oficiale transmise vineri de DNA, funcționarul, identificat ca Nistor Constantin, lucra în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București și ar fi cerut suma de bani pentru a limita controlul doar la anumite aspecte și pentru a evita continuarea verificărilor detaliate.

În schimbul mitei, inspectorul ar fi promis că va aplica doar o amendă contravențională, fără a extinde investigațiile care ar fi putut duce la sesizări penale sau măsuri mai severe.

Procurorii anticorupție au precizat că flagrantul a avut loc pe 23 octombrie 2025, moment în care inspectorul a primit cei 3.000 de lei de la administratorul societății.

„La data de 23 octombrie 2025, Nistor Constantin a primit suma de 3.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se arată în comunicatul DNA.

În același dosar a fost pusă sub acuzare și C.A.S., administratorul firmei controlate, pentru infracțiunea de dare de mită.

Conform anchetatorilor, faptele s-au petrecut în perioada septembrie – octombrie 2025, în timpul unui control operativ și inopinat derulat de Direcția Regională Antifraudă București.

„În urma controlului, ar fi rezultat mai multe nereguli în activitatea societății. Cu această ocazie, inspectorul antifraudă ar fi pretins suma de 3.000 de lei pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua verificările și pentru a aplica doar o amendă contravențională”, precizează DNA.

După flagrant, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 23 octombrie 2025, pentru ambii inculpați.

Pe durata controlului judiciar, cei doi trebuie să respecte o serie de obligații legale, printre care:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați de organele de urmărire penală;

să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorului de caz;

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a măsurii.

„Inculpatului Nistor Constantin i s-a interzis să exercite funcția de inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, în exercitarea căreia a săvârșit fapta”, a precizat DNA.

Totodată, procurorii i-au avertizat că în caz de încălcare a obligațiilor impuse, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

În urma cazului, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a declarat că instituția este conștientă de existența unor posibile cazuri de corupție în interior și că se lucrează la un sistem de monitorizare mai strictă a activității angajaților.

„Nu pot băga mâna în foc pentru a nega astfel de cazuri, pentru că sunt semnale clare în mediul public. Ne monitorizăm colegii și vedem că, din păcate, se întâmplă asta. Asistăm cu stupoare când vedem unii dintre colegii noștri ridicați de DNA pentru astfel de fapte”, a declarat Adrian Nica.

Acesta a adăugat că în pachetul de reforme interne „vor fi introduse măsuri suplimentare pentru verificarea integrității inspectorilor antifraudă și a personalului cu atribuții de control fiscal”.

Cazul inspectorului Nistor Constantin vine în contextul unei serii de anchete derulate de DNA în ultimii ani, vizând funcționari ai ANAF și ai structurilor vamale.

În urmă cu doar câteva săptămâni, procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat că instituția investighează un număr semnificativ de angajați din sistemul fiscal.

„În ultimii doi ani, procurorii DNA au formulat acuzații față de aproximativ 70 de persoane din cadrul ANAF și al Vămii”, a precizat Marius Voineag.

De asemenea, acesta a atras atenția asupra lipsei de colaborare din interiorul instituției fiscale: