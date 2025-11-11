George Pian intervine în prinderea lui Dani Mocanu. Ce spune interlopul ca se va întâmpla

Interlopul George Pian a explicat într-un clip pe tiktok despre modalitatea în care s-au întâmplat lucrurile în cazul Dani Mocanu. Acesta spune că are informații legat de procedurile și din alte țări pe extrădare.

Interlopul a explicat că cel mai probabil manelistul și-a cumpărat sau a închiriat casă în Italia. De altfel, Pian a mai spus că acesta s-ar fi ”retras” în Italia.

”Acum toată lumea spune că am avut dreptate. Că Dani Mocanu era în Italia și că a fost prins. Da, frate, a stea sunt procedurile în Italia. Atunci când ești condamnat în țara ta, te duci în Italia îți faci actele, dar trebuie să faci niște chestii înainte. Își iei sau îți închiriezi casă în Italia. Dovedești că ai toate actele, te duci, te predai autorităților de acolo. Atunci ți se fac actele, te bagă pe domiciliu și îți ispășești pedeapsa pe domiciliu. Stați liniștiți că nu vine în România”, a spus acesta în clip.

Ca orice om care a avut de-a face cu legea penală, se pare că George Pian și-a făcut temele. Nu de alta, dar le spune privitorilor săi că are informații legat de procedurile penale din mai multe state.

Practic este un cod penal internațional nescris. ”Și dacă mai vreți informații de genul ce se întâmplă cu Italia cu Franța, eu vă zic imediat”, a mai spus.

Manelistul și fratele său Nando au fost capturați de carabinieri, lângă Napoli. ”Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, a explicat IGP. Doar că experiența cu alți condamnați care trebuiau aduși în România, arată că lucrurile nu se întâmplă chiar așa. În sensul că niciunul nu a mai ajuns să își execute pedeapsa, cel puțin până acum.