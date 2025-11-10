Ministrul Justiției, despre cazul lui Dani Mocanu: Fapta poate fi asimilată unei evadări

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat etapele procedurale care urmează după reținerea în Italia a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Oficialul a precizat că extrădarea nu este automată și depinde de o decizie judecătorească din statul unde au fost găsiți: „În momnetul în care persoana este depistată pe teritoriul unei alte jurisdicții internaționale, dacă este vorba de un stat al UE se procedează la comunicarea mandatului european de arestare care presupune parcurgerea unei proceduri inclusiv judiciare la o instanță din statul unde a fost depistat care decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească”, a declarat Radu Marinescu pentru Antena 3.

Radu Marinescu a subliniat că autoritățile române acționează în baza procedurii europene, iar instanțele italiene vor decide dacă frații Mocanu vor fi predați României.

„Este important de precizat că activitatea de căutare a unei persoane care nu s-a prezentat în vederea puneii în executare a hotărârii judecătorești de condamnare este într-o primă fază în competența autorităților polițienești și în măsura în care există indicii că a părăsit teritoriul României această activitate se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale de cooperare”, a explicat ministrul.

Acesta a detaliat că, odată localizați într-un stat membru UE, procedura implică transmiterea unui mandat european de arestare, care trebuie confirmat de o instanță din țara respectivă. „...instanța din statul unde a fost depistat decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească”, a adăugat Marinescu.

Oficialul a reiterat că România face demersuri pentru ca cei doi să execute pedeapsa în țară. „Un judecător se pronunță cu privire la predarea peroanelor respective către autoritățile române”, a mai precizat ministrul.

El a amintit și un precedent important: o hotărâre a CJUE care confirmă că persoanele căutate de autoritățile române nu pot executa pedeapsa în străinătate decât cu acordul României.

Întrebat dacă Dani Mocanu și fratele său au beneficiat de sprijin pentru a părăsi România, Radu Marinescu a răspuns: „Nu pot confirma sau infirma o astfel ipoteză”. Ministrul a adăugat că neprezentarea la termenul stabilit pentru executarea pedepsei „poate fi asimilată unei evadări”, urmând ca organele judiciare să stabilească dacă au existat complici sau alte forme de ajutor.