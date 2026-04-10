Marinescu respinge acuzațiile de înțelegeri politice în numirile din Justiție. Ministrul afirmă că procedura a fost legală și transparentă
- Iulia Moise
- 10 aprilie 2026, 09:55
Ministrul Justiției Radu Marinescu a respins acuzațiile privind existența unei înțelegeri politice între președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat în procesul de numire a șefilor marilor parchete, susținând că procedura s-a desfășurat în conformitate cu legea și principiile constituționale.
Declarațiile vin în contextul unor reacții critice din partea opoziției, în special a USR, după anunțul oficial privind noile conduceri ale Parchetului General, DNA și DIICOT.
Marinescu consideră reacțiile, nefondate
Ministrul Justiției a calificat criticile drept nefondate și a respins ferm ideea unei înțelegeri politice în spatele deciziilor.
„Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură”, a declarat Radu Marinescu la un post de televiziune.
Acesta a subliniat că procedura de selecție și numire a fost una transparentă și realizată în conformitate cu cadrul legal:
„În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei, o procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă (...)”.
Ministrul a precizat că relația dintre Ministerul Justiției și Administrația Prezidențială s-a limitat strict la atribuțiile instituționale:
„Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”.
Totodată, acesta a respins și ipoteza unor negocieri legate de numirile în fruntea serviciilor de informații:
„Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”.
Dezacord din partea USR
Reprezentanții USR au reacționat după anunțul președintelui privind noile numiri, exprimându-și dezacordul față de modul în care a fost gestionat procesul. Într-un comunicat oficial, aceștia au transmis:
„Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor (...) Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.
USR a susținut că procesul nu a generat suficientă încredere în sistemul judiciar, invocând rolul ministrului Justiției în derularea selecției:
„Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”.
Marinescu, de acord cu deciziile președintelui
Președintele Nicușor Dan a anunțat semnarea decretelor pentru numirea conducerilor Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie și Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
În același timp, acesta nu a semnat decretul pentru numirea unui adjunct la DIICOT.
Șeful statului a respins ideea că deciziile ar fi fost influențate politic:
„S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”.
În plus, președintele a precizat că decizia sa a fost fundamentată pe o evaluare personală:
„E o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori, mi-am format-o cu capul meu”.
