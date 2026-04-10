Marinescu respinge acuzațiile de înțelegeri politice în numirile din Justiție. Ministrul afirmă că procedura a fost legală și transparentă

Ministrul Justiției Radu Marinescu a respins acuzațiile privind existența unei înțelegeri politice între președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat în procesul de numire a șefilor marilor parchete, susținând că procedura s-a desfășurat în conformitate cu legea și principiile constituționale.

Declarațiile vin în contextul unor reacții critice din partea opoziției, în special a USR, după anunțul oficial privind noile conduceri ale Parchetului General, DNA și DIICOT.

Ministrul Justiției a calificat criticile drept nefondate și a respins ferm ideea unei înțelegeri politice în spatele deciziilor.

Acesta a subliniat că procedura de selecție și numire a fost una transparentă și realizată în conformitate cu cadrul legal:

„În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei, o procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă (...)”.

Ministrul a precizat că relația dintre Ministerul Justiției și Administrația Prezidențială s-a limitat strict la atribuțiile instituționale:

„Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”.

Totodată, acesta a respins și ipoteza unor negocieri legate de numirile în fruntea serviciilor de informații:

„Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”.

Reprezentanții USR au reacționat după anunțul președintelui privind noile numiri, exprimându-și dezacordul față de modul în care a fost gestionat procesul. Într-un comunicat oficial, aceștia au transmis:

„Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor (...) Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.

USR a susținut că procesul nu a generat suficientă încredere în sistemul judiciar, invocând rolul ministrului Justiției în derularea selecției:

„Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat semnarea decretelor pentru numirea conducerilor Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie și Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

În același timp, acesta nu a semnat decretul pentru numirea unui adjunct la DIICOT.

Șeful statului a respins ideea că deciziile ar fi fost influențate politic:

„S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”.

În plus, președintele a precizat că decizia sa a fost fundamentată pe o evaluare personală: