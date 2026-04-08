Nicușor Dan a lămurit presupusa legătură între șefii marilor parchete și PSD

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seară, că informațiile apărute în spațiul public pe parcursul procesului de selecție a șefilor de Parchete au fost, în multe cazuri, „false” sau „emise cu rea-credință”.

„Nu acuz de rea-credinţă oameni care au luat o informație dintr-o parte şi au transmis-o într-un cerc de cunoscuţi sau într-un cerc de relații sociale, dar acuz de rea-credință pe cei care știau informația şi au transmis-o în mod voit, la origine, fals sau trunchiată”, a spus acesta, într-o conferință de presă.

Președintele a discutat despre unele teme apărute în spațiul public în perioada în care s-a derulat procesul de selecție pentru procurorii-șefi și adjuncții de la PICCJ, DNA și DIICOT. El a spus că au existat teme „false” sau „emise cu rea-credință”, pe care nu le-a comentat pentru a nu fi acuzat că influențează procesul de selecție.

El a susținut că orice procuror care îndeplinește condițiile poate participa la concursurile organizate și a menționat că inclusiv un procuror precum Giovanni Falcone ar putea candida, dacă ar respecta aceste criterii.

„Am fi putut avea o discuţie dacă din candidaturile care au fost propuse erau unele mai slabe care au fost admise şi unele bune care au fost respinse, dar nu am văzut discuţia asta în spaţiul public. Putem să o avem oricând doriţi”, a explicat acesta.

Nicușor Dan a respins ca fiind „falsă” ipoteza potrivit căreia foștii procurori-șefi vor continua să conducă parchetele din funcțiile de adjuncți și a explicat că procurorul-șef este cel care stabilește atribuțiile acestora. „Procurorii-şefi adjuncţi au rolul lor, dar nu contează în procesul de decizie, de fapt”, a adăugat acesta.

Președintele a declarat că o altă ipoteză falsă este cea potrivit căreia „sistemul” sau „serviciile” ar fi avut o influență asupra numirii conducerii marilor parchete.

„A fost un protest la Cotroceni şi ca răspuns la mai multe acuze pe diferite tonuri am spus: am de o sută de ori mai multe informaţii decât dvs. Şi imediat, în anumite zone: vai, săracul, l-au îmbrobodit serviciile, sistemul, l-au rupt de realitate, noi ştim realitatea, el nu o ştie”, a spus acesta.

Nicușor Dan a adăugat: „Vreau să precizez că, în momentul în care am spus că am această informaţie, e o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori mi-am format-o cu capul meu şi bineînţeles că am făcut asta pentru că ăsta este jobul meu, sunt un om serios, m-am pregătit pentru un moment serios, acesta, nu pretind ca, pentru ca cineva să aibă o opinie să facă ce am făcut eu, să vorbească zeci de ore cu zeci de procurori, dar măcar o prezumţie de bună-credinţă cred că nu strică niciodată când te raportezi la o persoană”.