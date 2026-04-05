Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”

Marian Nazat a spus la un podcast că politicul conduce partea de parchet dintotdeauna. Iar în momentul în care a înțeles acest lucru și-a dat seama că mai bine iese din sistem.

Fostul procuror Marian Nazat a povestit despre momentul în care a înțeles că justiția și politicul au mai multe în comun decât s-ar dori. ”După o discuție cu Ioan Caramitru, m-am vindecat de naivitate. Trăisem cu inocența că un procuror general, un ministru al justiției sunt propulsați în funcție de sistem.

Adică noi procurorii apreciem că X este cel mai competent, un om de caracter care trebuie să ne conducă. Din discuția aceea, am constat că procurorul general ca și ministrul justiției sunt numiți la propunerea și prin complicitatea partidelor politice”, a explicat avocatul.

Drept urmare, apărătorul a decis pentru el că ar fi mai bine să plece din sistem. ”Acesta este adevărul și va fi de-a pururea. Și din momentul acela mi-am zis: Dumnezeule, ce să mai caut în sistem?!

Viata mea va fi decisă de politicieni dacă accept o funcție de conducere. Și am refuzat, am spus nu, eu vreau să rămân un om liber, nu pot să mai fiu hingher de oameni, nu poți să trăiești o viață judecându-i și cercetându-i pe oameni, devii tu un monstru”, a mai spus Marian Nazat.

”Atmosfera de lucru din anii 1990 nu semăna deloc cu atmosfera de acum. Nu existau atâtea presiuni asupra Ministerului Public, nu apăruse MCV-ul, nu exista câmpul tactic. Nu existau acele protocoale, protocoalele rușinii, nici pe departe.

Justiția atunci avea o singură preocupare: să țină în nelucrare dosarele revoluției. Asta era singura preocupare. Pe urmă a venit asaltul ”tonților„ care a fost fatal inclusiv pentru justiție. Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”, a încheiat acesta.