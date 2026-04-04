Twin Peaks de România. Cinci femei moarte, nici acum nu se cunoaște autorul

probe crima. Sursa foto: Freepik
Fostul procuror Marian Nazat a povestit la un podcast despre unul dintre cele mai controversate cazuri din istoria postdecembristă. Este vorba despre uciderea și violarea a cinci femei, crime care au rămas nepedepsite.

Crime rămase fără autor

Faptele teribile s-ar fi întâmplat la începutul anilor 1990. ”În 1992, 2 ani mai târziu de la primele două crime, în puțul unui teren sunt găsite două femei cu urme de viol și sugrumate. Una mai în vârstă alta mai tânără și văduvă. Atunci s-au alertat autoritățile, au făcut tot felul de cercetări. Fără niciun final. Am mers acolo”, a povestit celebrul avocat.

Un Casanova local, principal suspect

În timp ce investigau autoritățile au avut un suspect. Un bărbat care se pare că avea relații extraconjugale. ”Ancheta se îndrepta către un bărbat, dar am ezitat. Probele erau insuficiente. Era un sătean care avea relații extraconjugale, un Casanova local”, a mai spus Marian Nazat. Atmosfera în localitate era extrem de tensionată, mai ales că făptuitorul părea de negăsit.

”Dar era o atmosferă de suspiciune și spaimă generalizată, am stat de vorbă cu multe femei, toate povesteau că le apărea în spate un bărbat care încerca să le violeze, dar nimeni nu îi vedea chipul”, a mai spus fostul procuror.

A cincea victimă și ultima

Marian Nazat a ieșit din magistratură, numai că la doi ani distanță, încă o crimă a avut loc în aceiași localitate. ”Am plecat de acolo, am demisionat, și la un an doi, a mai fost comisă o crimă, a cincea. A fost un bărbat care a recunoscut, era un om care trăia în America iarna, se întorcea în primăvară și tocmai atunci aveau loc crimele.

Doar că apoi și-a retras declarația și a rămas Twin Peaks de România. Pentru că nu s-a stabilit clar vinovăția lui, nimeni nu a putut să spună exact că el făptuitorul”, a mai explicat acesta.

