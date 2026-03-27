O tânără paralizată în urma unui viol a fost eutanasiată în Spania, cu acordul istanței

O tânără de 25 de ani din Barcelona, Noelia Castillo, paralizată după ce a sărit de pe un acoperiș în urma unui abuz sexual, a murit prin eutanasie într-un centru de îngrijire asistată din Spania, încheind o lungă dispută juridică între familia ei și autorități, potrivit Daily Mail.

Acesta este primul din Spania în care eutanasia ajunge în fața unui judecător pentru a se pronunța.

Noelia a locuit la centrul Sant Pere de Ribes și a fost supusă procedurii joi, după ce toate apelurile legale inițiate de tatăl său, Geronimo Castillo, prin intermediul organizației catolice Christian Lawyers, au fost respinse.

Avocații au criticat dur legea eutanasiei, afirmând că aceasta nu protejează persoanele vulnerabile și solicitând reforme urgente pentru a preveni situații similare. „Noelia a fost deja eutanasiată. Regretăm profund și semnalăm deficiențele grave ale legii,” au transmis reprezentanții organizației.

Tânăra a rămas paraplegică în 2022, după ce s-a aruncat de la etajul cinci al unei clădiri, ca urmare a unui șir de traume, inclusiv un viol în grup și abuzuri din partea unor foști iubiți. Leziunile grave ale măduvei spinării au provocat dureri cronice, incontinență și mobilitate limitată de la brâu în jos.

În ciuda opoziției tatălui, Noelia și-a exprimat clar dorința de a pune capăt suferinței prin eutanasie, insistând să fie singură în momentul procedurii și să aibă ocazia ca familia să-și ia rămas bun în prealabil. „Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este de acord,” declara ea în trecut.

Cererea pentru eutanasie a fost aprobată inițial de guvernul catalan în iulie 2024, dar a fost suspendată temporar din cauza contestațiilor legale. Acestea au fost însă respinse la toate nivelurile sistemului juridic spaniol, inclusiv la Curtea Constituțională și Curtea Supremă.

O încercare de ultim moment la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost de asemenea respinsă săptămâna aceasta, permițând finalizarea procedurii.

Legea eutanasiei din Spania, în vigoare din 2021, permite persoanelor majore, cu discernământ deplin, care suferă de boli grave, incurabile sau afecțiuni cronice invalidante, să solicite asistarea morții.

Conform datelor oficiale, în 2024, 426 de cereri au fost aprobate, însă cazul Noeliei este primul care a ajuns să fie discutat direct de o instanță, subliniind atât aspectele legale cât și dilemele morale asociate acestei proceduri.