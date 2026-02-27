Un preot din Dej, în centrul unui scandal amoros. Fosta amantă l-a reclamat pentru hărțuire și amenințări

Un preot din Dej a ajuns în centrul unui scandal amoros după ce fosta sa amantă, cu care avea o relație extraconjugală de peste patru ani, l-a reclamat pentru hărțuire și amenințări, potrivit Clujenii.ro. Tânăra susține că, după despărțire, preotul a început să o urmărească în mod constant, apărând în jurul blocului, la coafor sau farmacie, și trimițându-i mesaje cu amenințări grave. Scandalul a ajuns în instanță.

Tânăra a declarat că a decis să încheie relația, însă preotul nu a acceptat despărțirea. Ea susține că era urmărită constant și că acesta îi spunea că „îi sunt numărate zilele” și că „este pomenită la morți”. Preotul ar fi apărut frecvent în jurul blocului, la coafor sau chiar la facultate, potrivit relatărilor ei.

„Am fost la farmacie, iar când am ieșit mă aștepta în față, urlând după mine că sunt curva orașului. A venit după mine cu mașina, mi-a spus că îmi sunt numărate zilele, că mă distruge, că mă urăște. În dimineața zilei de 10 februarie am mers la doamna avocat, parcând mașina în fața spitalului din oraș. Atunci am primit un mesaj de la el în care mă întreba dacă sunt la spital. Presupun că mi-a urmărit mașina sau că am sisteme de urmărire peste tot. Cât timp am stat acolo, mi-a zis că eu caut să mă culc cu toți bărbații din spital”, a povestit ea.

Femeia a mai declarat că preotul i-ar fi montat dispozitive de urmărire pe mașină și i-ar fi monitorizat toate deplasările. De teamă, aceasta susține că a a apelat la ajutorul unui avocat.

„Am apelat la doamna avocat. Înainte nu pentru că îmi tot specifică faptul că nimeni nu mă poate ajuta. Mi-a spus că dacă merg la poliție nu mă va ajuta nimeni deoarece are prieteni acolo”, a adăugat femeia. Mai mult, ea susține că ar fi încercat să caute sprijin la superiorul preotului, însă fără rezultat.

„Atunci când am mers la superiorul lui, mi-a spus că nu am rezolvat nimic. Mi-a spus că doar atunci când vrea el se va termina. Eu nu i-am răspuns la mesaje de foarte mult timp. Ultima dată când am inițiat eu o întâlnire a fosta atunci când l-am rugat să mă lase în pace. Mi-a spus că dacă voi ieși cu cineva bagă cuțitul și în mine și în el”, a mai spus ea.

Avocata victimei a explicat că este vorba despre o violență psihologică extremă, care a i-ar fi afectat profund viața, și că astfel de agresiuni sunt la fel de grave ca violența fizică.

„De-a lungul timpului reclamanta a mai cerut ajutor nașului, care are aceeași profesie cu pârâtul și a intervenit la forul superior al pârâtului, dar nu a fost ascultată, solicitarea cu care reclamanta a mers la aceștia fiind doar pentru a vorbi și ei cu pârâtul pentru a o lăsa în pace”, a explicat avocata.

Ca urmare, instanța a emis un ordin de protecție de șase luni împotriva preotului, obligându-l să păstreze distanța față de victimă și domiciliul acesteia, să nu mai comunice cu ea și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Sentința Judecătoriei Dej nu este definitivă, iar preotul a făcut apel, respingând acuzațiile.

Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț, a declarat că nu era la curent cu incidentul, însă intenționează să ia măsurile necesare împotriva preotului acuzat că și-ar fi hărțuit, agresat și amenințat cu moartea fosta amantă.

„Să știți că voi fi atent și voi lua măsurile necesare. Îi voi interzice să facă orice fel de presiuni asupra ei. Vă mulțumesc că mi-ați spus. Oricum, nu sunt indiferent la viața preoților noștri și, în general, preoții noștri sunt cuminți”, a arătat acesta, potrivit sursei.

Protopopul Dejului, Ioan Buftea, a explicat că nu a primit nicio sesizare oficială și că aspectele discutate în cadrul spovedaniei sunt confidențiale. Totuși, el a precizat că, dacă acuzațiile se dovedesc reale, va fi inițiată o anchetă internă.

Ulterior, Mitropolia Clujului a decis ca preotul Raul Ioan Glodean să nu mai slujească în parohie până la finalizarea anchetei și l-a trimis la mănăstire, potrivit purtătorului de cuvânt Cornel Coprean.